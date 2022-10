El presidente para América Latina de la fábrica de aviones europea Airbus, Arturo Barreira, anticipó hoy que “la flota de aviones en servicio de América Latina casi se duplicará en los próximos 20 años”.

En un contacto con los medios de prensa en el marco del último día del 18° foro de la Asociación de Aerolíneas Latinoamericanas y el Caribe (ALTA), Barreira explicó que la flota latinoamericana pasará de tener 1.450 aviones que actualmente están en servicio, a 2.850 en las próximas dos décadas”.

“Más de la mitad de estas aeronaves –dijo- llegarán en respuesta a la creciente demanda, mientras que el 45 por ciento para apoyar a la sustitución de aeronaves menos eficientes en cuanto a consumo de combustible, mejorando significativamente la huella medioambiental de la región”.

El directivo explicó que “de acuerdo con la última Previsión Global del Mercado (GMF, por sus siglas en inglés) de Airbus, la región de América Latina y el Caribe necesitará 2.550 aviones de pasajeros y de carga nuevos, de los cuales 2.330 serán de pasillo único y 220 de fuselaje ancho”.

Barreira puntualizó que “de 2002 a 2019 el tráfico de pasajeros en América Latina casi se ha triplicado y se espera que se duplique en las próximas dos décadas, pasando de 0,44 viajes anuales per cápita en 2019 a 0,86 viajes anuales per cápita en 2041. Los índices de viajes per cápita en Argentina, Brasil y Chile serán aún mayores, duplicándose”.

“La creciente tendencia a viajar en avión está impulsada por el crecimiento previsto de la clase media y la evolución de los modelos de negocio de las aerolíneas, que hacen más accesibles los viajes en avión. Para 2041, se espera que la clase media alcance los 500 millones de personas, lo que representa el 67 por ciento de la población de América Latina y el Caribe”, indicó.

Barreira afirmó que “si bien la pandemia del COVID-19 provocó una caída de cuatro años en el tráfico de pasajeros, se espera que la región se recupere totalmente entre 2023 y 2025. El tráfico de pasajeros que vuelan de origen a destino (O&D) en América Latina, aumentará en los próximos 20 años en un 3,7% anual, duplicándose en los próximos 20 años”.

“A su vez, el tráfico doméstico crecerá a un mayor ritmo, del 4,0 por ciento anual, mientras que el tráfico intra- América Latina y el Caribe crecerá un 3,2 por ciento”, remarcó.

Finalmente, analizó que “para hacer volar esta creciente flota, se prevé que 38.000 nuevos pilotos y 38.000 técnicos necesitarán ser capacitados durante los próximos 20 años en América Latina, lo que representará ingresos por servicios de 13.000 millones de dólares en 2041”. (Télam)