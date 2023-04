Las empresas agroexportadoras liquidaron divisas durante la jornada por más de US$ 35,4 millones, dentro de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III), con lo que se superaron los US$ 1.484 millones ingresados desde que entró en vigencia la medida.

Los exportadores liquidaron en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) US$ 35.438.622. El sector ingresó un total de US$ 1.484.918.396 en trece jornadas del también denominado "dólar agro".

El programa establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero y algunas producciones de economías regionales.

A pesar del ingreso de dólares por parte del sector exportador, el Banco Central (BCRA) no pudo cerrar con saldo comprador y debió vender US$ 49 millones. No obstante, durante abril el saldo continúa siendo positivo, con US$ 187 millones.

Por otro lado, el flujo de soja comercializada en el mercado de granos continúa en niveles bajos.

Durante la jornada del martes se vendieron 165.660 toneladas de grano y así acumularon 1.603.708 toneladas desde que entró en vigencia la medida.

Asimismo, ayer comenzaron a registrarse los primeros negocios de girasol, sorgo y cebada forrajera en el marco del PIE tras ser incorporador en el beneficio.

Respecto al primero, se comercializaron 93.340 toneladas de girasol, 72.292 toneladas de cebada y 4.539 toneladas de sorgo. (Télam)