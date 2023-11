El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat agilizó el financiamiento de la instalación de infraestructura y servicios públicos necesarios para las viviendas del programa Casa Propia, a través de la resolución 427/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Casa Propia entregó desde 2021 más de 120.000 soluciones habitacionales y abarca diversas líneas, que incluye la construcción de viviendas nuevas, la realización de refracciones y ampliaciones; y el otorgamiento de créditos para acceder a un lote con servicios para luego construir en el mismo.

En el caso de la línea de financiamiento de viviendas nuevas, las obras de infraestructura y de servicios públicos –según la normativa del programa- estaban a cargo y debían ser garantizadas por los respectivos entes ejecutores.

No obstante, por cuestiones de disponibilidad presupuestaria por las que atraviesan algunos de estos entes, las obras en cuestión no estaban garantizadas y, en ocasiones, no llegaban a ser ejecutadas y finalizadas con anterioridad a que se terminen de construir las viviendas, según indican los considerandos.

Esta situación retrasaba y perjudicaba la entrega de viviendas a los beneficiarios.

A partir de la modificación, Desarrollo Territorial contemplará la asistencia financiera a los entes ejecutores a través de los fondos que fueron asignados a la cartera.

De esta forma, se garantizarán “las obras de infraestructura de servicios públicos básicos que resulten indispensables para la factibilidad ocupacional de las viviendas a entregarse”. (Télam)