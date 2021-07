El presidente de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, Omar Félix, aseguró esta tarde que el proyecto de ley de biocombustibles permitirá al sector contar con "herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica".

El diputado del Frente de Todos expresó esos conceptos al abrir el debate de la iniciativa que se discute en una sesión especial, con la que busca ser reformada la norma que se encuentra vigente de manera temporal debido a que venció a fines de mayo pasado.

Los principales aspectos del proyecto -que se comenzó a debatir cerca de las 18 y que se podría extender hasta la medianoche- son la prórroga del sistema hasta el 2030 y una reducción del corte obligatorio del 10 al 5 por ciento en la mezcla entre biodiésel y gasoil.

En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, un porcentaje que también se replica para el bioetanol a base de maíz.

Félix dijo que con esta iniciativa se adapta "el marco regulatorio a nuevos escenarios" y se generan "herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector"

"Se nos acusó de impulsar una norma intervencionista, se trata de un mercado que existe solamente por la decisión política expresada en una ley y es lógico que se tomen previsiones para un crecimiento armónico y no se generen efectos no deseados", dijo el legislador.

Félix rechazó las acusaciones de los diputados de Juntos por el Cambio y cuestionó la política de importaciones instrumentadas durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Entre los años 2016 y 2019 se importaron combustibles por aproximadamente 6.000 millones de dólares", subrayó.

Al respecto, dijo que "habría sido bueno que esos volúmenes hubiesen sido cubiertos con biocombustibles, tal vez no hubiese tenido que cerrar la planta que fue desguazada en Santiago del Estero y evitar también la salida de divisas, esperamos que en el futuro no vuelva a ocurrir y que si las refinadoras no alcanzan a cubrir la demanda nacional los volúmenes faltantes se cubran con biocombustibles de las plantas nacionales"

Al respecto, destacó en el articulo 16 del proyecto, se establece la "sustitución de importaciones de combustibles fósiles con biocombustibles hasta donde lo permita la capacidad de producción local y en el artículo17 establece condiciones para la participación equitativa de las empresas del sector" (Télam)