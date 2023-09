La COP28 que se realizará a comienzos de diciembre en los Emiratos Árabes Unidos permitirá un primer balance mundial de los avances tras la adopción del Acuerdo de París, pero el presidente para Latinoamérica del Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC), Ramón Fiestas Hummler, anticipa que el diagnóstico es que "no se están cumpliendo las metas de descarbonización".

"El escenario previo es un escenario de emergencia climática advertida reiteradamente por los responsables del Panel de Cambio Climático y por buena parte de los gobernantes de las naciones", afirmó Fiestas Hummler en diálogo con Télam durante su visita a Buenos Aires.

On November 30th, 2023, the world will unite for #COP28UAE; signaling the start of a 7-year sprint to reduce emissions by 43% by 2030.

MIRÁ TAMBIÉN El PBI de Ucrania creció 19,5% interanual en el segundo trimestre de 2023

Es decir, describe un escenario donde "la emergencia climática se ha puesto de relieve y en el que también se plantea la necesidad de acelerar las inversiones en energías renovables a propósito de que no se están cumpliendo los hitos intermedios o no se está este trabajando con la suficiente intensidad sobre la ruta de la descarbonización"

Para el líder regional de la GMEC, en la visión de largo plazo de llegar al año 2050 a la neutralidad de emisiones de CO2 acordada en el Acuerdo de París "es necesario ya reconocer que vamos mal, de que la emergencia climática es más emergencia y de que hay que acelerar las inversiones".

Contaminación ambiental

"Pero ya no se trata solamente de un objetivo de reducción de emisiones contaminantes por parte de los países sino un objetivo de consumo de energías renovables, porque en el incremento del uso de las energías renovables está la mayor parte de la solución de la reducción de emisiones", aseguró.

Y en ese contexto, señaló, "se va a celebrar la cumbre de Dubai, con el objetivo de que se adopten estos compromisos de acelerar el uso de las energías renovables, que en realidad también ya estaban de alguna manera planteados en el llamado aquel Pacto de Glasgow en la COP 26".

"Allí -recordó Fiestas Hummler- afloraron los conceptos de transición energética justa e inclusiva, un poco como marco en el que se va a producir la aceleración de las inversiones en energías renovables". (Télam)