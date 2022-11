La producción de hidrocarburos debe acelerar su transformación hacia una industria que contemple la diversidad e innovación, la sustentabilidad y el medio ambiente, para asegurar las oportunidades de desarrollo que se abren a la Argentina a partir de sus múltiples recursos.

Así se destacó en el Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (Conexplo22), el encuentro técnico más importante del país y de la región en lo que respecta a las geociencias que organizó el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) en la ciudad de Mendoza.

El presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, destacó que en el mundo ya más de 8.000 millones de personas demandan energía y alimentos, lo cual "puede atentar contra el Medio Ambiente si no se hacen las cosas bien", en la apertura del encuentro.

“Por eso todas las industrias tienen que cambiar, la nuestra especialmente, que es en la cual mayor presión hay para trabajar de una manera más sustentable y en ese aspecto la tecnología y el conocimiento son lo que darán las herramientas necesarias para cambiar la industria”, afirmó López Anadón.

Agregó que “en el año 2050 una gran parte de la energía aún será suministrada por hidrocarburos, pero en ese trayecto sólo van a quedar los activos capaces de producir de manera más eficiente: habrá una competencia y sólo tendrán posibilidad de llegar a los mercados aquellos activos que hagan las cosas de una manera sustentable y que puedan producir con la menor cantidad de emisiones posibles”.

La Argentina, concluyó el presidente del IAPG, tiene grandes oportunidades de desarrollar este tipo de activos, ya sea convencionales, no convencionales u offshore, “pero la ventana de oportunidades es pequeña, ya no tenemos el tiempo como hace 20 o 30 años para desarrollar un activo: el momento para el país es ahora, ya, no ‘dentro de unos años’”.

En el encuentro se presentaron más de 300 trabajos técnicos en las modalidades oral y póster, seleccionados por su calidad world class, que trataron sobre varias disciplinas como Exploración, Desarrollo de yacimientos convencionales y No Convencionales, Rejuvenecimiento de cuencas maduras, Geofísica y desafíos offshore, entre otros.

En ese marco, la presidente del Comité Organizador del Congreso, Claudia Borbolla, dijo que "el país y su población pueden crecer sólo con acceso a la energía; actualmente, su generación se basa mayoritariamente en la producción de hidrocarburos y por lo tanto, esta industria debe continuar dando respuestas responsables a esa demanda". (Télam)