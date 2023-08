El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, aseguró que "la fruticultura está creciendo en la provincia de Buenos Aires y genera empleo", potenciado por la decisión del Gobierno provincial de impulsar al sector destinar líneas crediticias para su fomento.

"Siempre decimos que para nosotros todas las producciones son importantes, pero no se trata de un simple decir o de una frase hecha porque nosotros respaldamos nuestras palabras con hechos y acciones concretas. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario asumimos el compromiso de acompañar, recuperar y potenciar la fruticultura en la provincia", dijo Rodríguez.

El funcionario bonaerense efectuó estas declaraciones al participar de la Mesa Frutícola Provincial que se llevó a cabo en el Parque Pereyra Iraola, en el partido de Berazategui, donde destacó las acciones y líneas de financiamiento implementadas para el sector frutícola.

"Desde el Estado provincial creamos una serie de acciones, programas y líneas de financiamiento específicas para el sector. Pero es importante señalar que eso no sería posible si no no fuera por estos espacios de encuentro y articulación con todos los actores que forman parte de la actividad", subrayó el ministro.

Entre las herramientas específicas para la actividad, la cartera agraria bonaerense, junto el Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta con una Línea de financiamiento para la Fruticultura para productores y productoras que deseen ampliar o renovar sus montes frutícolas que brinda créditos de hasta $25.000.000.

En ese marco, el Fondo Fiduciario Provincia en Marcha ya otorgó la elegibilidad a proyectos por un total de $197 millones.

Los proyectos aprobados permitirán la implantación o mejora de 160 ha de frutales en toda la Provincia.

La cartera agraria provincial además ofrece una la Línea De Financiamiento al Sector Frutihortícola ante Eventos Climáticos Adversos, que se otorga a través del Fondo Fiduciario Provincia en Marcha.

A través de esta herramienta, se ofrecen montos de hasta $1.500.000 para la recomposición de la infraestructura dañada y adquisición de insumos para reiniciar el ciclo productivo.

En tanto, la Línea de Financiamiento para Prevención y Mitigación de Emergencias también es una herramienta financiera no bancaria que brinda créditos de hasta $3.000.000 para la adquisición de insumos e infraestructura a los fines de desarrollar resiliencia ante eventos climáticos tales como mejoras de infraestructura, bioinsumos, semillas y otros.

Aquellas personas interesadas en acceder a alguna de estas líneas de financiamiento, deberán completar el formulario que figura en el sitio web del Ministerio y enviarlo a: fondo.desarrolloagrario.PEM@mda.gba.gob.ar

(Télam)