El Fondo monetario Internacional (FMI) expresó hoy que las partes continúan manteniendo "un papel activo y cordial" en las negociaciones para alcanzar un nuevo programa financiero por la deuda de US$44.000 millones recibida por Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.

El organismo multilateral además, reconoció que la inflación en Argentina es "multifacética", es decir que no tiene una sola causa que la determine.

En conferencia de prensa, el director interino del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, presentó hoy las últimas perspectivas económicas regionales del FMI para América Latina y el Caribe, derivadas del informe global (WEO, por sus siglas en ingles).

El informe fue dado a conocer la semana pasada por FMI en el marco de su asamblea anual, en la que recomendó políticas de simplificación de impuestos y revisión en el gasto para apuntalar las economías de la región.

MIRÁ TAMBIÉN Llegaron de China repuestos para trenes de larga distancia

Sobre las negociaciones de la Argentina con el FMI, Chalk indicó que "seguimos teniendo un papel activo y cordial con Argentina y estamos trabajando en diferentes aspectos del programa".

"Ha habido conversaciones técnicas entre el equipo económico y el FMI", en línea con lo esbozado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante su estadía la semana pasada en Washington.

Click to enlarge A fallback.

En la conferencia de prensa Chalk fue consultado respecto a si habrá una nueva misión del FMI en el país antes de fin de año.

El directivo resaltó la "fluidez" en las negociaciones y dijo: "no creo que no haya razón para no ir a Buenos Aires, pero hay que ver si es necesario ese viaje".

MIRÁ TAMBIÉN La UIA destaca que la industria registra mejores perspectivas que en años previos

Consultado sobre las inflación y las políticas para combatirla implementadas por el Gobierno, Chalk señaló que "la inflación es una cuestión importante en Argentina".

La Argentina busca acordar un nuevo programa con el FMI para reprogramar los 44.000 millones de dólares de deuda heredados del macrismo, y cuyo pago debe completarse en los próximos dos años y medios, según el programa stand by firmado en 2018.

Tras lo cual manifestó que las causas que lo producen son "multifacéticas".

"Es multifacética lo que impulsa la inflación", dijo, tras lo cual reiteró el concepto esbozado la semana pasada por la economista jefe del Fondo, Gita Gopinath, quien aseguró que "creemos que las expectativas no están ancladas", por lo que se deberá actual en "distintos frentes" para combatirla, y no sólo en el monetario.

La consideración de que la inflación es multifacética es importante a la hora de evaluar la política económica que aplica el Gobierno, ya que será uno de los puntos de negociación con el FMI para la aplicación de un nuevo programa con el organismo.

A la vez, se contrapone con las premisas de la oposición, que sostienen que la inflación es un fenómeno netamente monetario.

Asimismo, consultado sobre porqué prevén una fuerte recuperación de este año y el moderado crecimiento esperado para el año próximo, Chalk explicó que "es mucho más sencillo cuando la economía funciona bien por encima del potencial, que pueda repuntar la economía".

La Argentina busca acordar un nuevo programa con el FMI para reprogramar los 44.000 millones de dólares de deuda heredados del macrismo, y cuyo pago debe completarse en los próximos dos años y medios, según el programa stand by firmado en 2018.

En cuanto a los datos de la región, el FMI sostuvo que “se está produciendo una recuperación económica en América Latina y el Caribe (ALC)", si bien la pandemia aún arroja "sombras en gran parte de la región".

Para la región “se proyecta que el PIB real crecerá un 6,3 por ciento en 2021, seguido de un crecimiento más moderado del 3 por ciento en 2022, pero no se pondrá al día con las tendencias prepandémicas en el mediano plazo, ya que la debilidad persistente en los mercados laborales aumenta el riesgo de cicatrices”, proyectó el FMI. (Télam)