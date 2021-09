Las aerolíneas latinoamericanas experimentaron una caída del 66,3% en el tráfico de pasajeros de julio, en comparación con el mismo mes del 2019, según los datos suministrados hoy por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

Sin embargo, estos números marcan una mejora con respecto a la caída del 69,8% registrada en junio en comparación con el mismo mes de 2019.

A su vez, la capacidad ofrecida de julio cayó en un 60,5% y el factor de ocupación disminuyó en 12,6 puntos porcentuales para ubicarse en 72,9%, lo que fue el factor de carga más alto entre las regiones por noveno mes consecutivo.

A nivel global, la demanda de viajes nacionales e internacionales mostró un impulso significativo en julio de 2021 en comparación con junio, pero la demanda se mantuvo muy por debajo de los niveles prepandémicos.

Las extensas restricciones de viaje impuestas por los gobiernos continúan retrasando la recuperación en los mercados internacionales.

La demanda total de viajes aéreos en julio de 2021 (medida en pasajeros-kilómetros de ingresos o RPK) se redujo en un 53,1% en comparación con julio de 2019, lo que implica una mejora significativa desde junio, cuando la demanda estaba 60% por debajo de los niveles de junio de 2019.

La demanda de vuelos internacionales en julio fue 73,6% por debajo de julio de 2019, mejorando la caída del 80,9% registrada en junio de 2021 en comparación con el mismo mes, hace dos años.

Todas las regiones mostraron una mejora y las aerolíneas de América del Norte registraron la menor disminución en RPK internacionales.

En tanto la demanda de servicios domésticos se redujo 15,6% en comparación con los niveles anteriores a la crisis (julio de 2019), en comparación con la caída del 22,1% registrada en junio respecto de junio de 2019.

Rusia registró el mejor resultado durante un mes más, con un aumento de los RPK del 28,9% en comparación con julio de 2019.

“Los resultados de julio reflejan el entusiasmo de la gente por viajar durante el verano del hemisferio norte. El tráfico nacional volvió al 85% de los niveles previos a la crisis, pero la demanda internacional sólo se ha recuperado poco más de una cuarta parte de los volúmenes de 2019. El problema son las medidas de control fronterizo”, dijo Willie Walsh, director general de IATA.

Agregó que “las decisiones gubernamentales no se basan en datos, en particular con respecto a la eficacia de las vacunas. La gente viajaba donde podía, y eso era principalmente en los mercados nacionales. La recuperación de los viajes internacionales necesita que los gobiernos restauren la libertad de viajar. Como mínimo, los viajeros vacunados no deben enfrentar restricciones. Eso contribuiría en gran medida a reconectar el mundo y revivir los sectores de viajes y turismo”. (Télam)