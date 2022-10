El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, destacó hoy en la Cámara de Diputados que de acuerdo al proyecto de Presupuesto 2023, la empresa de bandera recibirá 102 millones de dólares menos como parte de las transferencias del Tesoro nacional para financiar el déficit operativo. En 2022 el aporte de Nación fue de 514 millones de dólares, y para el año que viene se proyecta una quita de 102 millones calculados en moneda estadounidense, lo cual representa una reducción del 20% de aportes. Al participar de la reunión informativa de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el titular de la aerolínea estatal señaló que en términos reales, para 2023 y en pesos, el aporte proyectado sería de 90.000 millones, es decir, tan sólo un 26% por encima de este año. Para este 2022, se lleva ejecutado apenas el 48% de presupuesto asignado a Aerolíneas Argentinas, habiendo recibido 34.700 millones de pesos, de los 72.000 millones presupuestados, lo que a juicio de Ceriani "da cuenta del crecimiento significativo que viene teniendo" la aerolínea de bandera. "Hemos podido solventar buena parte del gasto con ingresos propios y de ahí que estamos sub-ejecutando la partida asignada para este año. Y lo hicimos en un contexto macroeconómico complejo", explicó el directivo. En cuanto al impacto que tiene el gasto estatal en Aerolíneas Argentinas respecto del Presupuesto General, aseguró que el año que viene representará el 0,31% del PBI, bajando así la proporción que en 2019 representaba el 0,48% y este año 0,45%. Por otra parte, Ceriani defendió su gestión al frente de Aerolíneas y valoró especialmente el rol de la empresa en la conectividad del país, realizando rutas que no son explotadas por otras aerolíneas por falta de rentabilidad. De esta manera, dijo que Aerolíneas opera 38 rutas nacionales de las cuales es único operador en 21, y opera 45 rutas interprovinciales de las cuales vuela de forma exclusiva en 30

También ponderó la incorporación de cuatro aviones durante el 2022 y valoró que el año que viene continuarán con la expansión de la flota. Sobre la administración de la empresa subrayó que hay "reducciones en los niveles de endeudamiento", pasando de "1.150 millones de dólares" en 2019 a "menos de 800 millones de dólares en 2021. Consultado sobre algunos de los objetivos de su gestión, Ceriani reveló que desea superar los 13 millones de pasajeros hacia fin de año, superando por dos años a la cifra total de personas que viajaron en avión en 2021. En la ronda de expositores, el presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, refutó al presidente de Aerolíneas Argentinas al aseverar que "la conectividad de la empresa ha disminuido de una manera muy categórica" cuando "casi no tiene competidores". "No nos pueden mentir a los diputados, su frecuencia es mala. Y eso que nosotros somos unos privilegiados. Desde la Cámara nos sacan pasajes, con buenas tarifas, y pese a eso nos cuesta organizar las sesiones", arremetió. Por su parte, el diputado de la UCR Miguel Bazze planteó que "cuando se habla de Aerolíneas no coincidimos en nada con las respuestas dadas". "El nivel de eficiencia y de satisfacción no es el que plantea el Gobierno. En Aerolíneas no tenemos un gran nivel de productividad, tenemos un déficit importante, y el Poder Ejecutivo tiene la obligación de revisar estas cuestiones", insistió. Y agregó que "tenemos un déficit fenomenal que hay que corregir, al mismo tiempo podríamos haber seguido usando el aeropuerto de El Palomar, que entre otras cosas lograba abaratar los costos de transporte de mucha gente que venía del interior hacia la ciudad de Buenos Aires". SH/AMR NA