El ex representante de la Argentina ante el FMI Héctor Torres consideró hoy que el programa que el Gobierno firmó con ese organismo "nació viejo" y deberá ser "recalibrado" para que pueda cumplirse.

"Es un programa que nace viejo, porque está negociado largamente y sobre presupuestos que han cambiado fundamentalmente por la guerra en Ucrania, que no sabemos si las consecuencias que está teniendo sobre los precios internacionales van a ser duraderas o no", sostuvo el ex funcionario.

MIRÁ TAMBIÉN Diputados comienza a debatir mañana las modificaciones a la ley de alquileres

A su criterio, esa cuestión "obliga a recalibrar ese programa", a la vez que indicó: "Las metas previstas no creo que se cambien, pero el Gobierno deberá ser flexible sobre las medidas que tomará para llegar a esas metas".

"Por su parte, el FMI también va tener que mostrar flexibilidad respecto a los plazo para llegar a esas metas", evaluó Torres, en declaraciones al programa "Esta mañana" que se emite por radio Rivadavia. El acuerdo incluye metas fiscales, de reducción de asistencia monetaria del Banco Central y de acumulación de reservas; también, proyecciones de inflación, suba de tarifas, recorte de subsidios y el desarme de los controles cambiarios.

MIRÁ TAMBIÉN Todas las sedes del Banco Provincia vuelven hoy a su horario habitual de 10 a 15

En este marco, el ex funcionario aseguró que el Gobierno "no tiene proyecto de país", y enfatizó que la fractura del Frente de Todos "está expuesta y genera más incertidumbre". "Estamos frente a un Gobierno que está cuestionado desde su propio frente político. Y eso no sirve para generar confianza", añadió.

Por tal motivo, consideró necesario establecer políticas "que continúen después de 2023, y que permitan que este programa que se acordó con el FMI sea el primer paso hacia las reformas que hacen falta". En ese sentido, Torres resaltó que "hace falta que el Estado empiece a reducir la incertidumbre y genere expectativas favorables para que empiece a bajar la inflación". GCH/KDV NA