El director general de Aduanas, Guillermo Michel, afirmó hoy que el organismo nacional avanza en las investigaciones de sobre y subfacturación en el comercio exterior y que notificó sobre las mismas a la unidad de control de delitos financieros de EEUU (Fincen, por sus siglas en ingles) "porque en la mayoría de estas operaciones el circuito de este dinero termina en bancos extranjeros, fundamentalmente de Estados Unidos".

Michel, en declaraciones a Télam Radio, dijo que respecto a esta situación "vamos a tener novedades en breve".

"Por la brecha cambiaria, que no la escondemos y el ministro de Economía (Sergio Massa) es plenamente consciente y está trabajando sobre ella, la Aduana potenció el esquema de sobre y subfacturaciones y el uso abusivo de medidas cautelares de operadores de comercio exterior irregulares que pretenden hacerse de dólares a valor oficial y en el exterior convertirlos al tipo de cambio financiero", apuntó el funcionario.

En este sentido, subrayó: "Cuando iniciamos la tarea en julio de 2022 trabajamos con mucha fuerza en ese rubro porque el mal negocio del comercio exterior mutó del contrabando tradicional a la sobrefacturación de importaciones".

"Hay casos de empresas multinacionales que están trayendo importaciones de otros países pero le cargan un costo adicional para girar de manera encubierta dividendos o regalías a las casas matrices", dijo el titular de la Aduana, en alusión a los recientes casos detectados de una empresa de aperitivos y de una multinacional relacionada con el negocio de los neumáticos.

En cuanto a la segunda forma de sobrefacturación, Michel señaló: "También hay casos de basura de electrónica, traída a valores de millones de dólares que en realidad vale cero porque es basura".

"En la investigación que hicimos, que consistía en validar con bases de datos internacionales el valor de la mercadería, detectamos que éstas no son empresas, sino agentes irregulares que invierten mucho dinero en publicidad en páginas como Amazon o Ebay donde publican, por ejemplo, plaquetas de video a US$ 300 o US$ 500 dólares y luego lo traen sabiendo que vale US$ 1 o cero", explicó.

A ello, se suma la detección de "gente que se dedica a comprar en Estados Unidos aviones obsoletos, fuera del sistema; ponen a 10 personas a trabajar, limpian los repuestos y los quieren importar por la vía courier a US$ 3 mil o US$ 2 mil de manera masiva", refirió el funcionario.

Si bien desde la Aduana se bajó el nivel del cupo de courier a mil dólares para todo lo que es particulares, Michel precisó que ya se detectaron "100 personas físicas que hicieron uso abusivo del régimen de courier para importar cosas que no son para uso personal, sino que son para empresas de manera totalmente irregular", sobre las cuales -aseguró- se iniciaron investigaciones.

En cuanto al uso abusivo de cautelares, recordó que al asumir, había "un stock de cautelares (por importaciones) para pagar de US$ 2.600 millones de empresas que estaban haciendo un uso abusivo por varios motivos".

"Para obtener una cautelar del Estado, los requisitos son tres: verosimilitud del derecho, peligros de demora y contracautela; y encontramos empresas que no tenían peligros de demora porque se estaban sobrestockeando de manera totalmente desproporcional con el nivel de importaciones", puntualizó Michel.

El funcionario dijo que "todas estas maniobras se potencian con la brecha porque la ganancia es muy grande, pero como Estado, además de combatir la brecha, hay que combatir las irregularidades y tratar de corregir conductas".

En este sentido, Michel destacó avances respecto de las investigaciones sobre estas operaciones irregulares, en especial ante la Fincen estadounidense.

"Avanzamos en algo muy importante, sobre lo cual vamos a tener novedades en breve, que es notificar, a través de los organismos con competencia en la materia, a Fincen, porque en la mayoría de estas operaciones el circuito de este dinero termina en bancos extranjeros, fundamentalmente Estados Unidos", se explayó.

Fuentes de la Aduana subrayaron que esta notificación se está llevando a cabo a través de los mecanismos de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En las maniobras de sobrefacturación, "por lo general se utiliza la triangulación", advirtió el titular de la Aduana; esto es -explicó- "la mercadería viene, por ejemplo, de China y se refactura a través de otra jurisdicción", aunque advirtió que "depende del rubro".

Mientras "lo que es electrónica se refactura mucho a través de Estados Unidos; con la carne encontramos mucha subfacturación triangulando a través de Chipre o de Uruguay", agregó.

"Con lo que es neumáticos, encontramos mucha sobrefacturación triangulando a través de sociedades en Uruguay o en Italia, y hay muchos centros de refacturación en Panamá y en las Islas del Canal -Jersey y Guernsey-", amplió.

En otro orden, Michel afirmó que en el organismo recibieron información de casos de sobrefacturación de carne en países como Chile y Brasil, así como en España y Países Bajos "por el tema de la cuota Hilton".

"Sabemos cuándo salió de Argentina, pero no a cuánto entró a la aduana del país de destino final, porque siempre hay un trader en el medio desde donde se refactura", enfatizó.

"Esa información ya la estamos obteniendo y vamos a obtener más, con lo cual ahí vamos a avanzar más en el esquema de denuncias", afirmó el funcionario.

Esto es gracias a que "la Argentina, por impulso de Cristina Fernández de Kirchner en 2011, forma parte de la convención multilateral de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y hoy el país, a través de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) tiene capacidad de intercambiar información con más de 140 países a nivel masivo lo que es información fiscal".

Por último, Michel se refirió a las gestiones vigentes para adquirir nuevo equipamiento tecnológico en los pasos fronterizos y reforzar así la capacidad de control.

"Hoy tenemos 24 escáneres de camión activos, los mismos que en la anterior gestión, y estamos trabajando en adquirir al menos seis más para reforzar la aduana del Paso de Jama, en Jujuy, límite con Chile; ahora enviamos uno a Bernardo de Irigoyen, y queremos reforzar toda la zona del norte, precisamente en Misiones, cuyo 92% de su superficie es lindante con otros países", concluyó el titular de la Aduana. (Télam)