El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, consiguió hoy en una reñida contienda electoral mantener por un año más la conducción de la entidad, que posee desde 2018, tras imponerse a un “inesperado” rival interno del propio oficialismo.

“Por esas cosas de la vida nos hemos enfrentando en una contienda electoral, pero tenemos que tener la grandeza de dejar de lado toda esta situación, porque hay mucha gente que la está pasando mal en muchos lugares”, dijo Achetoni en su discurso de cierre del 108° Congreso Anual Ordinario de la FAA, que se realizó desde ayer en la ciudad de Rosario.

Su contendiente interno, el secretario gremial de la FAA, Orlando Marino, dijo tras el resultado electoral que “dos amigos nos hemos enfrentados por las cosas de la vida, pero vamos a seguir trabajando juntos”.

El actual presidente fue reelecto por el 54% de los votos en una reñida compulsa, que un chacarero presente en el Congreso graficó con la frase: “Finito ganó Carlitos”.

Voceros de la entidad dijeron a Télam que hasta los días previos al Congreso, que se inició ayer, existía acuerdo para la reelección de Achetoni, atento a que la oposición no participó de la instancia institucional de la entidad.

Sin embargo, un grupo de productores salteños referenciados en Marino interrumpió ayer a los gritos el acto de apertura del Congreso, que debió pasar a un cuarto intermedio sin que pudieran dar sus discursos el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

Los productores, que no estaban inscriptos como delegados, solicitaron a los gritos poder participar del Congreso que, hasta entonces, tenía prevista la reelección de Achetoni.

Tras conseguir ese objetivo, avalado por la Inspección General de Persona Jurídica, se produjo la elección de hoy.

“Son parte de una interna, aparecieron para participar del Congreso”, dijo un vocero de la FAA a esta agencia, mientras una fuente opositora explicó que “es una interna dentro del oficialismo, no es un cuestionamiento a los lineamientos de la Federación Agraria en relación a estar o no en la Mesa de Enlace, o que se plantee otro rumbo”.

Según esa mirada, “al no presentarse una posición programática, se terminan dividiendo por los cargos”.

Finalmente, tras la votación de esta tarde Achetoni retuvo la conducción de la entidad que representa a los pequeños y medianos productores del agro y de las economías regionales.

“No es fácil, estas contiendas son democráticas, pero uno de los principales distritos que me ha enfrentado es el distrito 13”, dijo el titular de la FAA, en relación a Marino, que al igual que él proviene de la provincia de Mendoza.

“Quiero decirles que más allá de esta contienda electoral, el que me votó en contra no es mi enemigo, y el que me votó a favor no es el único que va a recibir el esfuerzo para representarlo”, sostuvo Achetoni en el discurso de cierre del Congreso, realizado en un hotel de esta ciudad santafesina.

El relecto directivo rural también Agregó: “No guardo ningún tipo de encono con nadie, nosotros somos personas que pasamos y la que debe quedar fortalecida es la institución, ojalá que nos podamos ir reencontrando porque hay mucho por qué trabajar para el pequeño y mediano productor, para la agricultura familiar”.

El titular de la FAA llamó a resistir la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos y su contracara, “el desplazamiento de los pequeños y medianos productores”.

“De a cinco mil por año es un ritmo bastante acelerado, y en poco tiempo nos podemos quedar con feedlots humanos, concentrada la gente en una ciudad, y despoblado (el campo) y con muy pocos dueños de la tierra produciendo”.

En esa línea, levantó una bandera histórica de la FAA al señalar que es necesaria “una agricultura con agricultores”.

“No tenemos que defender una unidad de negocios, sino una forma de vida”, cerró. (Télam)