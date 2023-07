El director de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, aseguró hoy que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "le va a dar una mano a la Argentina" pero consideró que le va a desembolsar "lo justo y necesario". "En mi opinión el FMI viene haciendo esfuerzo gigantesco para apoyar a la Argentina para que llegue al 10 de diciembre sin que haya un estallido", señaló Abram en declaraciones a Noticias Argentinas. El economista recordó que "durante 2021 planteamos que se se iba a firmar un acuerdo con condiciones mínimas" y que tanto el gobierno como el organismo "sabia que no firmar era generar un estallido" Consideró que a Alberto Fernández "le dieron a acuerdo político como le dieron a Mauricio Macri", ya que a su criterio "asumen que el nuevo gobierno va a cambiar de rumbo". "Entiendo las dificultades que hay ahora. El año pasado le dieron US$6.000 millones entre organismos y se la fumaron toda", explicó. Por eso, Abram estimó que "van a dar una mano, lo justo y necesario" ya que eso de que "nos atlanten fondos es eufemismo porque va a ser plata de más porque no van a desfinanciar al próximo gobierno". El titular de Libertad y Progreso consideró que el FMI va a negociar un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas con el gobierno que surja de las elecciones de octubre. "Es totalmente así. Un gobierno con el cual se pueda negociar en función de un país normal de reformas para sacar al país adelante

Esto no se arregla con un par de puntitos menos de déficit", añadió. El profesional indicó que "si no nos dan plata para fortalecer al Banco Central vuela por los aires y en cambio con un aval del FMI te salvas". En tanto, Abram consideró que que los técnicos del staff del Fondo no van a pedirle al gobierno argentino un salto discreto del tipo de cambio, pero sí que aceleren el crawling peg".