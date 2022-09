El consorcio español Abertis es el propietario de las dos empresas que gestionan dos de las vías de ingreso por automotor a la Ciudad de Buenos Aires, a través de Autopistas del Sol encargada del mantenimiento y operación del Acceso Norte y de la Avenida General Paz y por medio del Grupo Concesionario del Oeste.

Se trata de dos corredores viales de unos 119 kilómetros de extensión, en el caso del Acceso Norte y la General Paz, y de 56 kilómetros en el caso del Acceso Oeste, atravesando el conurbano.

La concesión del Acceso Norte a Autopistas del Sol (Ausol) se produjo en 1992 tras una licitación y fue adjudicada al consorcio integrado por entonces por Sideco, del Grupo Macri, Dragados y Construcciones (Dycasa) y la italiana Impregilo, todos con un tercio del paquete accionario.

En 2001, meses antes de la caída de la Convertibilidad, Franco Macri (Sideco) vendió 25 puntos porcentuales de sus acciones a Dycasa, y redujo su participación al 7%.

Ausol pasaba a estar manejada por españoles. El derrumbe del 1 a 1 y la pesificación de los contratos junto con el congelamiento tarifario, alteró la ecuación económico financiera del contrato de concesión y Ausol cayó en default.

Las accionistas acudieron al tribunal arbitral de CIADI del Banco Mundial para reclamar la pérdida de valor de los contratos.

Cuando en 2007, Dycasa (Dragados en Esapaña) fue adquirida por ACS y más tarde transferidas sus acciones a Abertis que hoy detenta el 31,59% del paquete de Ausol, los españoles encabezaron tomaron el control de Ausol y la demanda ante el CIADI.

En mayo de 2017, Natal, un grupo inversor de origen rural, compra el 7% que detentaba Sideco y otra pequeña porción en manos de Dycasa.

Previo a esto, el 14 de febrero del mismo año, el entonces presidente Mauricio Macri aprobó un nuevo cuadro tarifario para los peajes, con aumento de hasta 120% para los accesos Oeste y Norte, donde todavía conservaba sus acciones en la concesión.

Este incremento no solo mejoró la ecuación de ingresos para los concesionarios, sino que incrementó la valorización de Ausol justo antes de la venta de las acciones de Sideco a Natal.

Días antes que se anunciara el aumento de los peajes, el 10 de febrero, la acción de Ausol cotizaba a $ 66,50 en la Bolsa porteña.

El 26 de mayo, día en que la familia Macri vendió su 7% de participación, los papeles de la concesionaria treparon a $ 92 con un aumento de 40% en tres meses y medio.

Impregilo fue adquirida en 2014 por otro grupo italiano Salini que luego de comprar en 2016 a la empresa vial estadounidense Lane Construction forman la empresa Webuild poseedor del 19,82% del paquete de Ausol.

El resto de los accionistas de Ausol está integrado por el grupo inversor Natal 14,12% y por tenedores minoritarios del mercado con 34,47%.

En lo que respecta a las obras se desarrollaron entre los años 1994 y 1996, la inversión previa al inicio del cobro de peaje significó más de US$ 424 millones, mientras que el monto desembolsado hasta 2001 sumó US$ 788 millones, según Ausol.

Dado que la Argentina no podía afrontar el reclamo de Abertis, por US$ 1.000 millones, en concepto de indemnización por el congelamiento y la pesificación de las tarifas, la demanda en el CIADI se resolvió mediante una extensión del contrato de concesión original que vencía en 2020 y pasaba a operar hasta 2030, y de una inversión de unos US$ 430 millones por parte de Abertis y la renuncia de ésta a nuevos reclamos.

La denuncia presentada tras esto por Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau sostiene que en esa operación se le pago a Abertis casi US$ 500 millones, en compensación, a cambio de desistir de la demanda en el CIADI.

Según la querella ese pago se realizó durante la gestión del ex-presidente Mauricio Macri, del ex-ministro Guillermo Dietrich y del exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.

Autopistas del Oeste (Auoeste), nació del Grupo Concesionario del Oeste, de una licitación adjudicada en 1993 a un consorcio formado por Benito Roggio, el Grupo Mexicano de Desarrollo y el brasileño CBPO Engenharia.

En 1996 se incorporó el grupo malayo IJM que hoy detenta el 20,10% de Auoeste.

En 1999 se colocó el 30% de su capital en oferta pública que en su mayoría fue adquirida por las ex AFJP y hoy están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

En diciembre de 2000, el Grupo Abertis, a través de su filial Acesa, adquirió el 48,6% de las acciones de Grupo Concesionario del Oeste, con derecho al 57,6% de los votos.

Del total del paquete accionario, el 31,30% de Auoeste está en oferta pública y un 5,73% restante en manos de un fideicomiso. (Télam)