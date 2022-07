Los precios de los granos registraron bajas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en línea con los sucedido en el mercado de Chicago tras la publicación del informe mensual sobre oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Para la entrega con descarga de soja y las fijaciones se ofrecieron abiertamente US$ 360 la tonelada, US$ 15 por debajo del cierre de ayer, mientras que el contrato de septiembre se ubicó en US$ 385.

Por el maíz con entrega inmediata y contractual, la demanda ofertó US$ 205 la tonelada, lo que implicó un descenso de US$ 25 respecto al lunes.

En tanto, por la descarga prevista para los meses de agosto y septiembre el precio fue de US$ 205 la tonelada, lo que también representó una caída de US$ 25.

Por último, por la entrega en octubre los valores ofrecidos se ubicaron en US$ 205 la tonelada, US$ 20 por debajo de la previa.

En cuanto al trigo, la única posición negociada correspondió a la descarga hasta el 16 de julio con ofertar por US$ 330 la tonelada, implicando una caída de US$ 5 respecto al lunes.

Por su parte, el precio del girasol finalizó en US$ 500 y el sorgo en US$ 210. (Télam)