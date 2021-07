Los precios de los principales granos cerraron con importantes alzas la jornada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en consonancia con las mejoras registradas en Chicago.

Así, la oferta para fijaciones en soja subieron U$S 11 hasta los US$ 318 la tonelada, mientras que el avance en pesos fue de $1.055, en $ 30.375 la tonelada.

Con igual tendencia, las ofertas para la entrega en julio y agosto también cerraron en US$ 318 la tonelada, lo que significó una suba de US$ 8 respecto a la víspera.

Por el maíz con entrega inmediata y contractual se ofrecieron US$ 5 más hasta los US$ 190 la tonelada, misma oferta para la entrega en julio y septiembre.

Por su parte, las ofertas para la entrega entre octubre del 2021 y enero del 2022 alcanzaron los US$ 200.

En cuanto al segmento de la nueva campaña, las ofertas por el cereal con entrega entre marzo y mayo del año próximo se ubicaron en US$ 185, US$ 10 por encima de ayer, mientras que las ofertas para la entrega entre junio y julio alcanzaron los US$ 170.

Respecto al trigo con entrega inmediata, se ofrecieron de forma abierta US$ 195 la tonelada sin variaciones respecto a ayer.

Este mismo valor fue ofrecido para la entrega contractual y en agosto, resultando en una caída de US$ 5.

Para la campaña 2021/22, se ofrecieron de forma abierta US$ 190 por trigo con entrega entre noviembre, diciembre y enero.

Por último, el girasol se mantuvo sin cambios a US$ 330 la tonelada.

(Télam)