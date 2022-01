El precio de la soja retrocedió hoy US$ 6,5 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y el maíz disponible finalizó la rueda con una baja de US$ 5, mientras que el trigo operó estable.

De esta manera, el precio de la soja disponible, contractual y para fijaciones fue de US$ 380 la tonelada, con una baja de US$ 6,5 respecto a la rueda previa.

No obstante, la oferta en moneda local por fijaciones alcanzó los $ 39.560, superando así el precio en dólares en esta postura.

Por el trigo con descarga se mantuvo la oferta en $ 24.000 la tonelada, y el tramo contractual permaneció en US$ 235.

Asimismo, el contrato de febrero cerró estable en US$ 235; y el de marzo sin cambios en US$ 237

Por otro lado, los ofrecimientos por maíz con descarga inmediata y para febrero próximo se ubicaron en US$ 220, con una baja de US$ 5 respecto a la jornada de ayer para ambas posiciones.

Además, el contrato de marzo se mantuvo en US$ 215; el tramo abril/mayo cayó US$ 5 hasta los US$ 210; junio sin cambios en US$ 200; julio cayó US$ 5 y finalizó en US$ 190; y agosto cerró en US$ 175.

Por último, el girasol con descargas entre enero y marzo de 2022 culminó a US$ 460 por tonelada, sin variaciones entre ruedas.

(Télam)