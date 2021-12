A la una de la madrugada del viernes, unos 40 diputados sobre un total de 120 oradores anotados habían expuesto sus posturas en torno al proyecto de Presupuesto 2022, iniciativa que será puesta a votación durante la mañana.

La sesión especial en la cámara baja comenzó poco después de las 13 del jueves, pero el tratamiento del dictamen de la ley de gastos y recursos recién se inició a las 18.30 con el informe del presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, del Frente de Todos.

En el debate, el sindicalista y diputado del FDT Hugo Yasky .afirmó que le gustaría que Juntos por el Cambio "con honestidad intelectual, me diga cómo se haría para pagar en 2022 unos 19 mil millones de dólares, gobernaran ustedes o gobernáramos nosotros".

"Por eso no figura en el presupuesto la deuda con el FMI, ya que hicimos el cálculo y tendríamos que haber eliminado todo el presupuesto educativo, todo el presupuesto de salud, todo el de ciencia y técnica, toda la asistencia a las provincias"

Agregó que "por eso pido honestidad intelectual, porque no somos los dueños de la verdad absoluta, pero tampoco somos incapaces de darnos cuenta de que, si la cosa no se distribuye un poco más justa, que si el Estado no le asigna un poco más a educación como está haciendo, a salud, a ciencia y tecnología, no le tira un salvavidas a las pymes, a las provincias, si no segmentamos las tarifas, si no hacemos esas cosas, le vamos a tirar la carga a los que menos tienen".

Desde la oposición, la diputada porteña de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal dijo que "desde el regreso de la democracia logramos un consenso que es la estabilidad democrática, pero lamentablemente no logramos la estabilidad macroeconómica para que los argentinos sepan que pueden progresar en base a su esfuerzo".

Señaló que "la pobreza no se resuelve ni con discurso de Twitter ni con chicanas ni buscando culpables ni viendo cómo van a titular los diarios mañana. Tampoco tratando de forma exprés un presupuesto que el oficialismo no quiso tratar antes. Ni tapando los problemas ni presentando un presupuesto sobre premisas voluntaristas y difíciles de defender".

Por su parte, el diputado porteño Leandro Santoro dijo que el que está en discusión es "un Presupuesto equilibrado y posible en el marco de un contexto sumamente complejo".

"Estamos enfrentando 4 crisis simultáneas: la del Covid, de la inflación, de la recesión económica y del endeudamiento irresponsable con el FMI", completó. (Télam)