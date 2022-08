Los precios de los granos finalizaron la jornada con ganancias en el mercado de Chicago, en la víspera de un nuevo informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El contrato de agosto de la oleaginosa subió 1,22% (US$ 7,62) hasta los US$ 628,13 la tonelada, a la vez que el de septiembre lo hizo por 0,74% (US4 4,13) para culminar la jornada a US$ 558,60 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el estrés hídrico que afecta al cultivo en las zonas productoras de Estados Unidos y en la posibilidad de que el USDA realice un recorte en las estimaciones de producción de dicho país en el informe que se presentará mañana.

No obstante, "las ventas semanales de soja vienen bajando en seis de las últimas siete semanas, con incertidumbre respecto a la evolución de los stocks finales del poroto en Estados Unidos", marcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), cuestión por la cual se vieron limitadas las ganancias, que durante la jornada llegaron a trepar a US$ 15.

MIRÁ TAMBIÉN Finalizó la siembra de trigo con 6,1 millones de hectáreas implantadas

Sus subproductos también tuvieron una jornada positiva, con un avance del aceite del 1,99% (US$ 31,08) hasta los US$ 1.586,64 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,89% (US$ 5,07) para posicionarse en US$ 573,41 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió 1,28% (US$ 3,15) y cerró a US$ 247,72 la tonelada, como consecuencia de el clima cálido y seco que afecta los cultivos en Norteamérica, lo que podría derivar en un recorte de la oferta de; grano amarillo.

Sumó presión el recorte en la estimación de producción de Brasil por parte de la Compañía Nacional de Abastecimiento de dicho país (Conab) de un millón de toneladas hasta las 115 millones.

Por último, el trigo ascendió 1,37% (US$ 4,04) hasta los US$ 297,90 la tonelada, como consecuencia de la debilidad del dólar frente a las principales monedas del mundo, lo que dota de competitividad al cereal norteamericano.

MIRÁ TAMBIÉN Avanzan la conformación de mesas territoriales para acordar políticas productivas

Sin embargo, "una aceleración de embarques desde el Mar Negro podría aminorar el rally alcista que viene observándose en las últimas jornadas", advirtió la BCR. (Télam)