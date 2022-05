El plantel de Estudiantes inició la preparación de cara al partido del martes ante Vélez por la Copa Libertadores, con la clasificación y el primer puesto del grupo C asegurado, y el técnico Ricardo Zielinski deberá hacer cinco variantes como mínimo, ya que tendrá las bajas obligadas por acumulación de tarjetas amarillas de Leonardo Godoy, Leandro Díaz, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Gustavo Del Prete.

Varios de los futbolistas “buscaron” las tarjetas con el objetivo de “limpiarse” para los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la se arrancará de cero en el tema tarjetas.

Estudiantes venía cargado de amonestaciones porque jugó cuatro partidos más (dos fases preliminares) que sus rivales de zona y, en el caso del “Loco” Díaz, es la segunda vez en el copa que acumula tres amarillas.

Para el partido del martes deberán cuidarse porque tienen dos y, de recibir una más no podrán estar en la ida de los octavos de final, Fabián Noguera, Emmanuel Más, Agustín Rogel y Carlo Lattanzio.

Tras el descanso del miércoles, la práctica de hoy consistió en tareas físicas en el gimnasio y fútbol para los que no jugaron o los que estuvieron pocos minutos ante Bragantino. El único que no participó del ensayo fue el paraguayo Jorge Morel, con una molestia, cuya gravedad no fue informada.

Si bien quedan varios días de trabajo el uruguayo Emanuel Beltrán será el reemplazante de Godoy, Mauro Boselli de Díaz, mientras que Edgardo Zapiola podría ingresar por Del Prete.

Por Rodríguez el sustituto natural es Morel y en caso de no llegar el elegido será Bautista Kociubinski, mientras que por Zuqui hay varios candidatos, como Brian Orosco, el colombiano Nelson Deossa, o alguna sorpresa que piense el entrenador.

En la práctica de hoy el entrenador, teniendo en cuenta el diferenciado de los titulares, alineó a Jerónimo Pourtau; Beltrán, Kociubinski, Bruno Valdéz y Carlo Lattanzio, Hernán Toledo, Nelson Deossa, Franco Zapiola y Orosco; Boselli y Alan Marinelli.

En otro orden, la dirigencia trabaja intensamente en la renovación de Zuqui, Noguera y Castro, en la continuidad del préstamo de Pellegrini y en la llegada de los refuerzos que solicitó el “Ruso” Zielinski.

(Télam)