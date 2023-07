Ricardo Zielinski, entrenador de Independiente, calificó como "una vergüenza" el desempeño del árbitro Pablo Echavarría por haber sancionado el penal que decretó la derrota por 1 a 0 de su equipo ante Atlético Tucumán por la 26ta. jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

"El penal que cobró fue una vergüenza, pero también no expulsar a (Nicolás) Romero en el foul a (Baltasar) Barcia", declaró el DT en conferencia de prensa.

"No tengo mucho más que opinar. No me gusta hablar de los árbitros, pero hoy fue una vergüenza y nos condicionó más allá de que fue un partido parejo", agregó luego del encuentro jugado esta tarde en el estadio Monumental José Fierro.

"Cada vez que llaman del VAR tenés que cobrar, parece que está preestablecido así. En un contexto normal hubiese sido empate, pero hubo una incidencia grande del VAR. A veces te toca a favor y a veces en contra", continuó Zielinski sobre el penal que fue sancionado, tras el análisis de video.

El DT del "Rojo", a pesar de la bronca contra el juez, también se mostró autocrítico con el rendimiento de sus dirigidos: "Creo que podríamos haber hecho un gol, pero no se dio. No estamos finos", opinó.

"Cada vez que hay un gol, evidentemente el otro equipo tiene que hacer el gasto y lo hicimos. El daño ya se había hecho con el penal", añadió.

"Todas las semanas damos un paso para adelante y otro para atrás. Hace mucho que teníamos que reafirmar cosas y siempre nos pasa algo. Veníamos de hacer un buen partido en Santiago del Estero, pero siempre nos pasa lo mismo. Seguiremos trabajando para mejorar", concluyó Zielinski. (Télam)