El defensor Fabián Noguera, con un cuadro febril y de gastroenteritis, se suma a la baja de Gustavo Del Prete por su inminente transferencia al fútbol mexicano, por lo que el entrenador Ricardo Zielinski dispondrá dos cambios en Estudiantes para visitar mañana a Aldosivi por la Liga Profesional.

Uno de los que ingresará al equipo "Pincha" es Luciano Lollo, en lo que será el debut del defensor procedente de Banfield; y el regreso a la titularidad del delantero Leandro Díaz.

El director técnico no dio el equipo oficialmente, pero Estudiantes formaría con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Luciano Lollo y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Matías Pellegrini; Mauro Boselli y Leandro Díaz.

En la previa del partido y antes de viajar a Mar del Plata, el DT aclaró que “nuestros objetivos se van cumpliendo, queríamos ingresar en la fase de grupos de la Libertadores y lo hicimos, quería realizar una buena campaña y la estamos haciendo. Nuestra prioridad siempre fue la Copa”.

“No descuidamos ninguna competencia y por eso siempre decimos que vamos partido a partido y siempre apostamos a dar lo mejor en el compromiso más cercano. Estudiantes siempre tiene que estar en estos planos y por suerte desde que llegamos lo venimos logrando”, agregó el “Ruso” Zielinski.

Al ser consultado sobre la baja de Del Prete, dijo: “Lo hablamos con él y me dijo cuales eran sus intenciones, de progresar en lo económico, lo entendimos y le agradecimos todo el esfuerzo que hizo en este tiempo con nosotros. Perdemos a un gran jugador y trataremos de priorizar como siempre el trabajo colectivo”.

Más adelante opinó sobre la situación de algunos jugadores del plantel y el futuro inmediato: “Hablamos todos los días con los chicos. Las situaciones de Manu (Castro) y de Matías (Pellegrini) son diferentes. Pellegrini depende de la decisión de su club (Inter de Miami) y Castro está dialogando con los dirigentes. Ojalá ambos se puedan quedar, al igual que Noguera”.

Sobre el mercado de pases el entrenador de Estudiantes dijo que “el fútbol argentino es así, hay que adaptarse, estamos compitiendo, se nos viene una fase importante por la Copa y los planteles van cambiando, con jugadores que se pueden ir y otros que pueden llegar".

"No es lo ideal pero estamos acostumbrados. No queremos traer por traer y si bien no me gustan los planteles largos en esta oportunidad tenemos la necesidad de estirarlo un poco”, concluyó el DT en la rueda de prensa.

Estudiantes tendrá la oportunidad, antes de comenzar los octavos de final de la Libertadores, de realizar cinco cambios en la lista original. Gustavo Del Prete, por su inminente salida, y Ezequiel Muñoz -por su lesión ligamentaria- serán dos de las bajas para esa fase. Luciano Lollo será uno de los que ingrese y el "Pincha" buscará cerrar algunas incorporaciones a la brevedad. (Télam)