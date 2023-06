El francés Zinedine Zidane admitió hoy que "extraña" la "adrenalina" de dirigir a un equipo luego de "dos años" sin hacerlo, pero adelantó que "ya llegará" el momento de volver.

"Sí, claro que se extraña. Cuando estás afuera, lo ves de otra manera. Hace dos años que no tengo la adrenalina, pero ya llegará", manifestó Zidane en una entrevista que le brindó al canal francés Téléfoot, a poco (el viernes pasado) de haber cumplido 51 años.

Zidane sólo dirigió a Real Madrid en dos ciclos y en total consiguió tres Champions League, dos títulos de LaLiga y una Supercopa de España.

Desde su salida en mayo de 2021, el exfutbolista campeón del mundo con Francia en 1998 no aceptó ningún cargo más.

"¿Volver a vivir y trabajar en Francia? No puedes negarte a nada. Sé lo que quiero y lo que no quiero. Si he decidido hacer una pausa, es porque debí hacerla. Espero poder decirme a mí mismo que pronto podré volver a entrenar", agregó "Zizou", quien actualmente reside en su Marsella natal.

Durante la nota, Zidane elogió a sus exdirigidos Karim Benzema y Luka Modric, avaló la última contratación "merengue" Jude Bellingham (que utilizará el mítico número 5) y reveló su admiración por Kylian Mbappé.

"Espero que algún día gane el Balón de Oro y que gane bastantes títulos. Lo que hace es fantástico para la Selección francesa y para el PSG. Soy fan de Mbappé, lo sigo y lo admiro", contó. (Télam)