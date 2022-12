El exdefensor de la Selección argentina Javier Zanetti posicionó al capitán Lionel Messi a la misma altura que Diego Maradona, por lo que demostró a lo largo de su carrera y específicamente por el rendimiento en el Mundial Qatar 2022. "Mucha gente quiere que gane Messi por lo que él representa en el mundo y por la manera en la que interpreta el fútbol. Leo se lo merece y los muchachos están haciendo un gran esfuerzo para llegar a ese momento", expresó Zanetti sobre lo que significa "Leo". Y luego, lo puso a la altura del "Diego": "Messi es un grandísimo jugador, pienso que está a la par de Diego". Además, Zanetti le deseó lo mejor al equipo y espera que levanten la copa el domingo ante Francia, y destacó que Messi no está imitando a Maradona en su liderazgo, sino que está ejerciendo uno propio. "Espero que Argentina se pueda llevar la Copa del Mundo a nuestro país". No obstante, aseveró que los galos son un rival muy duro y que no dejarán nada en el camino: "Me preocupan (Kylian) Mbappe, (Antoine) Griezmann y (Olivier) Giroud, y si jugara (Adrien) Rabiot, que es un jugador de calidad, y tienen un gran arquero (Hugo Lloris). Es un grupo que trabaja desde hace mucho con este entrenador. Es un equipo muy completo, muy organizado. Pero es una final y todo puede suceder". FIG/MAC NA