El flamante entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, confesó que quería ver a Argentina campeón "como sea" en el Mundial de Qatar 2022, con Lionel Scaloni en el banco de suplentes y Lionel Messi como líder en la cancha.

"Primero, obviamente soy argentino y estoy orgulloso de serlo. Me gusta ser argentino. Soy hincha de fútbol. Yo escuchaba una frase de Gerardo Martino sobre Newell's que quería que el equipo gane y no importaba el cómo. Yo quería a Argentina campeón de cualquier manera y después analizamos", comentó Bielsa en la conferencia de prensa de presentación.

"Por primera vez noté que el público iba a acompañar al equipo aunque no ganara y es algo poco propio del exitismo del argentino. El costo social que tiene la derrota en Argentina hace que ningún jugador quiera perder. Salir a la calle después de perder es más difícil que en otros lados donde se vive el fútbol con pasión, pero cambió con ese equipo. Se dio la reunión de jugadores dispuestos a ganarles a rivales mejores, un jugador como Messi en estado de gracia mental y tercero, el público que se mimetizó con el equipo sin condiciones", detalló.

Bielsa pasó por Argentina entre 1999 y 2006, en el medio obtuvo la medalla olímpica de oro en Atenas 2004 y fue una vez subcampeón de la Copa América en Perú 2004, aunque la dura eliminación en Corea-Japón 2002 en fase de grupos le valió un duro revés en su carrera.

"La recompensa que tuvo Lionel Messi estuvo relacionada a su aguante y obstinación más que a sus recursos, que son extraordinarios", destacó.

"Me gustaron dos cosas de la final con Francia, yo en la previa comparé cada jugador argentino con cada francés y mi conclusión es que nueve de ellos eran mejores del once. Ahí me imaginé un partido difícil y no sólo Argentina lo ganó sino que dominó en 80 minutos de los 90 y ese es el mejor elogio para Lionel Scaloni y los jugadores. Argentina mostró ser mejor del rival cuando el análisis previo era contrario", analizó. (Télam)