Patronato venció 1 a 0 a Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas por la vigésima sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol y llegará con una buena imagen al partido de semifinales de Copa Argentina ante Boca Juniors, mientras que el Tomba no levanta cabeza y se aleja de los puestos de copas internacionales. Con un tanto de Jonás Acevedo de penal, ya había hecho uno ante Lanús, el Patrón se quedó con los tres puntos y lleva dos encuentros fuera de Paraná que obtiene la victoria, pero otra historia es la de Godoy Cruz, quien lleva 10 partidos sin poder ganar, con cinco empates y cuatro derrotas que lo dejan fuera de todas las competencias continentales. A pesar de ya no competir por nada, el Patrón salió desde el arranque a ganarlo, ante un Godoy Cruz bastante perdido y sin ideas, y mantuvo al local en su arco con embates que lo desestabilizaron, hasta que a los 6 minutos, con una mano en el área, Jonás Acevedo puso el 1 a 0 parcial desde los doce pasos, para que después se mantenga con el estilo "de contra" lo que faltó del primer tiempo. Para el complemento, el Tomba salió decidido a molestar y generar peligro en el campo del rival, pero más cerca del arco, y lo consiguió, no obstante, se encontró con un arquero de la visita Matías Mansilla intratable y les sacó cada uno de los remates que recibió y además, el Bodeguero estuvo mal parado en el fondo por tener todo al ataque y eso le costó durante varios momentos. Con un triunfo vital, después de haberle ganado a Lanús pero que no le alcanzó para mantener la categoría, Patronato se perfila de la mejor manera para encarar el partido de Copa Argentina contra Boca Juniors, por su parte, Godoy Cruz está terminando el campeonato de forma decepcionante después de haber tenido un gran envión en los primeros partidos. Esta es la síntesis del encuentro: Liga Profesional. Fecha 26 Godoy Cruz (0) – (1) Patronato Estadio: Malvinas Argentinas. Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Ariel Penel. Godot Cruz: Diego Rodríguez; Guillermo Ortíz, Pier Barrios, José Canale; Juan Pintado, Nelson Acevedo, Juan Andrada, Juan Meli; Salomón Rodríguez, Tomás Badaloni; Martín Ojeda. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi. Patronato: Matías Mansilla; Lautaro Geminiani, Juan Cruz Guasone, Francisco Álvarez, Facundo Cobos; Matías Pardo, Franco Leys, Nicolás Castro, Jonás Acevedo; Axel Rodríguez, Alexander Sosa. DT: Facundo Sava. Goles en el primer tiempo: 9m Jonás Acevedo de penal (P). Cambios en el segundo tiempo: al inicio Gabriel Vega por Juan Pintado (GC), al inicio Matías Ramírez por Juan Andrada (GC), 9m Sergio Ojeda por Francisco Álvarez (P), 20m Bruno Leyes por Nelson Acevedo (GC), 25m Raúl Lozano por Lautaro Geminiani (P), 26m Enzo Larrosa por Salomón Rodríguez (GC), 26m Jonathan Herrera por Axel Rodríguez (P), 26m Justo Giani por Alexander Sosa (P), 30m Leonel Mosevich por Franco Leys, 39m Tadeo Allende por Guillermo Ortíz (GC). FIG/AMR NA