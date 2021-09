Wanderers, con un tanto del delantero argentino Hernán Rivero (ex All Boys), le ganó hoy a Boston River, por 3 a 1, de visitante, en la continuidad de la primera fecha del torneo uruguayo de primera división.

El atacante de 29 años anotó a los 22 minutos de la primera parte y completaron para la victoria del equipo visitante en el actual torneo, Mauro Méndez a los 2 minutos del primer tiempo y Diego Hernández a los 32 del complemento.

Juan Izquierdo descontó para el local, en contra, a los 24 minutos del segundo segmento.

Además Fénix superó a Rentistas también por 3 a1, como local, en otro de los partidos que le dieron continuidad a la primera fecha del certamen.

El delantero uruguayo Maureen Franco (19m PT; 8m. -de penal- y 12m. ST) marcó también para la victoria de Fénix, y Jonathan Urreta (22m. PT), descontó para el visitante.

Peñarol por su parte, venció a Plaza Colonia, por 2 a 1, como visitante. El delantero "charrúa", Agustín Álvarez (37m. PT y 26m. ST), anotó para el primer triunfo de loa "mirasoles" y Renzo López Patrón (14m. ST), descontó para el club local.

En Plaza Colonia fue expulsado el mediocampista Ezequías Redin a los 31 minutos del primer tiempo, por doble amonestación.

En el equipo local, fueron suplentes los argentinos Imanol Enríquez y Elías Ezequiel Umeres (ex Estudiantes de la Plata) y en la visita se sentaron en el banco de relevos sus compatriotas Damián Musto (ex Rosario Central) y Ariel Nahuelpán (ex Tigre y Pumas UNAM, de México).

Mañana cierran la primera fecha del torneo Clausura del fútbol uruguayo: Liverpool-Deportivo Maldonado (13:15 horas) y Progreso-Villa Española (15:30).

=Posiciones=

Fénix, Wanderers, City Torque, Peñarol y River Plate, 3; Cerro Largo y Nacional, 1; Deportivo Maldonado, Liverpool, Progreso, Villa Española, Plaza Colonia, Sud América, Cerrito, Boston River y Rentistas, 0. (Télam)