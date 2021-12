El delantero Enzo Copetti aseguró hoy que continuará en Racing Club, salvo que aparezca una oferta a la que el club de Avellaneda no pueda decirle que no, y que le "encanta" la idea de juego del entrenador Fernando Gago.

"Voy a seguir en Racing porque compró el 50 por ciento de mi pase. Obviamente que si llega a aparecer una oferta que le convenga mucho al club y a mí se verá, pero yo me debo a Racing y por ahora pienso solamente en Racing", expresó Copetti en una entrevista con ESPN.

"Ahora el club también tiene una parte de mi pase, la otra es de Rafaela, y hasta que no llegue una oferta que a Racing le interese, me debo a Racing. Los dirigentes siempre me dieron su apoyo y por eso vino la opción de compra", aclaró el chaqueño de 25 años.

Además, el delantero elogió al DT Fernando Gago. "Me encanta la idea de juego de Gago. Me siento muy cómodo y no tengo drama en jugar por la banda o más de centrodelantero. Fernando nos enseña mucho y para mí es un honor que nos dirija. Lo que nos explica en la semana es lo que ocurre después en los partidos". (Télam)