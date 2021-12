Maximiliano Rodríguez, emblema de Newell's y del seleccionado argentino, expresó hoy su emoción luego del empate ante Boca Juniors en La Bombonera que significó su último partido como visitante tras el anuncio de su retiro del fútbol a los 40 años.

"Ahora me voy dando cuenta de todo, que no voy a jugar más y que fue mi último juego en este partido emblemático. Pero como dije: dejé todo y me vacié por completo. Estoy tranquilo y con la frente en alto", dijo la "Fiera" en diálogo con Fox Sports luego del empate sin goles en Boca.

El histórico jugador de Newell's, del seleccionado argentino y de amplio recorrido en Europa anunció el viernes su retiro del fútbol y el próximo lunes ante Banfield en Rosario disputará su último partido como profesional.

"Este era el momento porque así lo sentí. Todo lo que hice en esta carrera fue por sentirlo. Me duele porque toda la vida jugué al fútbol y defendí a este escudo y ahora no lo voy a tener más", lamentó Maxi, visiblemente emocionado.

"No me imaginaba jugar en Newell's y en la Selección. Disfruté toda mi carrera, me voy tranquilo y satisfecho", aseguró el futbolista, de 40 años.

"Ahora se termina la película, disfruté cada minuto y voy a disfrutar hasta el último", completó Rodríguez, quien fue suplente e ingresó a los 19 minutos en reemplazo de Francisco González. (Télam)