La mediocampista argentina de Madrid FFC, Florencia Bonsegundo, admitió hoy que regresó muchas veces a su casa "llorando" en el pasado y contó que en la coincidencia con el plantel masculino en el 2019 solamente Lionel Messi "se quedó a sacarse fotos".

"He vuelto muchas veces a casa llorando. No solo porque no me dejaban jugar, también por las cosas que escuchaba que me decían desde afuera, o los padres de los rivales. Fueron muchas cositas que no fueron fáciles", comentó la volante.

"Hoy lo veo siendo mas grande y digo: 'Bueno, eso no era nada', pero para una niña rodeada de varones no fue fácil. Era la única nena entre todos los varones. Escuchar a los padres de los rivales gritándome era ¡Tremendo! hubo oportunidades que los cargaban mas a los nenes que a mí. Eso es fuerte y volvía a casa y te afectaba", recordó.

Bonsegundo marcó el 2 a 1 para Argentina frente a Paraguay, en el partido por el tercer lugar de la Copa América 2022, que le dio el pasaje al Mundial del próximo año.

"A Leo lo conozco, porque compartimos un almuerzo antes de viajar al mundial de Francia y ellos iban a la Copa América. Lo que más me sorprendió de Messi es que fue el único que se quedó a sacarse las fotos con todas. Todos empezaron a hacer bombas de humo y él fue el único que se quedó a sacarse fotos con cada una de nosotras", valoró la futbolista de 29 años en una nota con Súper Deportivo en radio Villa Trinidad.

"La noche anterior pensaba que le iba a decir a Messi. Tenía pensado decirle que era mi ídolo y después llegué ahí, apareció él, lo tuvo al frente y solo me salió decirle ¡Gracias, je! Messi puso una cara preguntándose ¿Gracias de qué? para mí fue un gracias en general, por ser argentino, por ser el fútbol. Ojalá algún día pueda compartir un partido con él, sería increíble jugar un partido juntos", concluyó.

Bonsegundo tiene una importante trayectoria, con pasos por Huracán y la UAI Urquiza en Argentina, Sporting Club de Huelva, Valencia y Madrid C.F.F. en España. (Télam)