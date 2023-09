El mediocampista argentino Roberto "Tucu" Pereyra celebró hoy su continuidad en Udinese, club que lo dejó libre meses atrás, y consideró su vuelta como "una sensación fantástica" de cara a una nueva temporada en la Serie A.

"Volver a Udinese es una sensación fantástica. Todos me expresaron un gran cariño, volver a ver a mis compañeros y al entrenador fue muy bonito", declaró Pereyra a la página oficial del club.

El mediocampista, surgido de River Plate, quedó libre de Udinese y si bien recibió ofertas de equipos brasileños como Palmeiras y Santos, decidió reincorporarse a la institución de Udine.

"Aquí me siento como en casa, al igual que mi familia. Por eso estoy feliz de haberme quedado", agregó el "Tucu".

"El dinero nunca ha sido un problema, elegí la felicidad. Me apoyé en gente que no trabajó bien y cometí un error, es mi culpa si no me quedé inmediatamente, pero luego conseguí lo que quería, que era volver a Udinese", indicó el exvolante del seleccionado argentino.

Pereyra, de 32 años, se formó en River, luego fue transferido a Udinese (2011-2014) y continuó su carrera en Juventus (2014-2016) y Watford de Inglaterra (2016-2020), con regreso a Udinese en 2020. (Télam)