El entrenador de Aldosivi, Martín Palermo, destacó hoy que "volver a sumar de a tres puntos con un rival directo es importantísimo", tras la victoria 3 a 1 en Mar del Plata ante Patronato, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El técnico del "Tiburón" subrayó también la "peligrosidad" de la dupla ofensiva formada por Martín Cauteruccio y por Santiago Silva, a quien calificó además como "un ejemplo", luego de haber anotado su primer gol en el club y el primero en más de dos años, tras la suspensión por doping que tuvo que cumplir.

Luego de la victoria en el estadio José María Minella, Palermo explicó: "Conseguimos un resultado importante la fecha pasada y eso nos dio una mayor tranquilidad para trabajar en la semana y poder repetir el equipo. Vamos viendo que hay una mejora".

Destacó que el equipo haya vuelto a hacerse fuerte de local, en especial haber vuelto "a sumar de tres puntos con un rival directo" como Patronato en la lucha por la permanencia, y aseguró que el objetivo es "salir de la zona baja del descenso".

MIRÁ TAMBIÉN Un libro recorre la vida futbolística de Jorge Olguín, campeón mundial en 1978

Palermo elogió el rendimiento y la entrega de Silva, y se mostró contento por el gol que convirtió para poner el 3 a 1 final: "Es algo muy especial. Está de nuevo, está vigente, está con ganas, contagia al resto, es un ejemplo".

En ese sentido, consideró que Cauteruccio, autor de los otros dos goles, es "otro ejemplo de profesional", y que juntos conforman "una dupla de ataque con mucha peligrosidad para cualquier defensa".

Aunque el equipo tuvo uno de los mejores partidos desde su llegada al club, el ex goleador de Boca señaló: "No me terminó de convencer en la totalidad, porque creo que este equipo puede dar mucho más. Soy exigente con ellos y ellos también se exigen sabiendo que podemos ser un equipo mucho más completo y estamos en esa búsqueda".

"El equipo estuvo siempre bien plantado en cancha", señaló el entrenador, y aseguró que además de seguir ganando solidez en defensa, buscará potenciar "sociedades en todas las líneas" como las de Matías Morello y Leandro Maciel en el medio. (Télam)