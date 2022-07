Villa Dálmine, anteúltimo y en zona de descenso, recibirá mañana a Nueva Chicago en el partido con el cual comenzará la 24ta. fecha del campeonato Nacional de fútbol.

El encuentro se jugará en el estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, en la ciudad bonaerense de Campana, desde las 21.10, con el arbitraje de José Carreras y televisado por la señal de cable TyC Sports.

El puntero de la Primera Nacional es Belgrano de Córdoba, con 52 unidades, seguido por San Martín de Tucumán con 44, Instituto con 41 y All Boys con 39.

El certamen ingresa el las últimas 14 fechas y queda mucho por resolver: el campeón, con Belgrano puntero y gran candidato al ascenso; el subcampeón, que ingresará en semifinales del Reducido; los 11 clasificados restantes, del 3er. al 13er. puesto; los 15 que ingresarán a la Copa Argentina 2023 y los dos últimos que descenderán.

Dálmine está anteúltimo con 17 unidades como producto de una muy mala campaña y en la cual atraviesa una negativa serie de siete fechas sin ganar, con apenas tres unidades de 21. Si el "Violeta" no cambia el rumbo el descenso aguarda.

Nueva Chicago, que viene de perder ante el puntero Belgrano como local por 1 a 0, esta 28vo. con 24 puntos. Pero la realidad golpea muy duro al "Torito", que acumula seis compromisos sin ganar y con cuatro derrotas consecutivas.

La fecha se completará de la siguiente manera:

+ Viernes: Deportivo Riestra-Quilmes (15.00) y All Boys-Ferro (21.00).

++ Sábado: Atlanta-Tristán Suárez (14.10), Temperley-Deportivo Morón y Flandria-Estudiantes de Río Cuarto (15), Gimnasia de Mendoza-Mitre y San Martín de San Juan-Agropecuario (15.30) y Estudiantes de Buenos Aires-San Martín de Tucumán (18.10).

++ Domingo: San Telmo-Sacachispas (15), Guillermo Brown-Chacarita (15.05), Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Alvarado (15.30), Chaco For Ever-Instituto y Atlético de Rafaela-Brown de Adrogué (16), Belgrano-Deportivo Maipú (17.10) y Almirante Brown-Almagro (17.40).

+ Lunes: Güemes-Independiente Rivadavia (18.05) y Santamarina-Defensores de Belgrano (21.30). Libre: Deportivo Morón.

--Posiciones: Belgrano 52 puntos; San Martín (T) 44; Instituto 41; All Boys 39; Brown (A) 38; Gimnasia (M) y Estudiantes (Río IV) 36; San Martín (SJ) y Almagro 35; Dep. Madryn 34; Independiente Rivadavia y Chaco For Ever 33; Dep. Riestra 32; Chacarita, Defensores de Belgrano, Estudiantes y Brown (PM) 31; Agropecuario 29; Guemes y Dep. Maipú (X) 28; Ferro 27; Quilmes y Gimnasia (J) 26; Mitre, Almirante Brown, Dep. Morón y Alvarado 25; Nueva Chicago 24; Temperley 23; San Telmo y Atlanta 22; Sacachispas 21; Tristán Suárez, Flandria y Atlético de Rafaela 20; Villa Dálmine 17; Santamarina 14.

(X) Se le descontaron tres puntos por incidentes de su parcialidad en el partido con Tristán Suárez. (Télam)