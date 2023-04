La novia del delantero Brian Fernández, Araceli Fessia, denunció hoy que hay gente que "le vende droga" a domicilio, mientras el futbolista lucha contra sus adicciones, en las que sufrió recientemente una recaída por la que fue apartado del plantel de Colón de Santa Fe.

"Vienen a casa a venderle droga", expresó Fessia en una entrevista con el canal de noticias A24.

"Brian hoy en día está con su familia, donde él se siente cómodo. Estamos a la espera de que acceda a un tratamiento. Esto es a voluntad propia. No di con el apoyo suficiente y hoy busco otro apoyo para que todo su entorno se informe de la enfermedad y de lo que se vive día a día. Es muy difícil", lamentó la pareja del futbolista "sabalero".

El delantero también jugó en Racing Club, Sarmiento de Junín, Defensa y Justicia, Deportivo Madryn (Primera Nacional); Unión La Calera (Chile); Necaxa (México); Portland Timbers (Estados Unidos), aunque en algunos de esos equipos jugó muy pocos partidos.

Sin embargo, el problema de las adicciones siempre reapareció y fue una traba en su carrera y vida personal.

"Nadie quiere esto para Brian, es un tema muy difícil y algunos cuentan con más herramientas y más ganas que otros. Hemos llorado juntas con su mamá. La familia hace lo que puede", contó Fessia.

"Yo estoy con él hace ocho años y vengo batallando hace tres con este tema. No estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Yo vi el Brian que puede y hoy veo su deterioro. Es una lucha constante", sentenció.

Brian Fernández, de 28 años, regresó este año a Colón de Santa Fe (club del que es hincha confeso) para entrenarse en principio con la División Reserva, pero frente a diferentes ausencias a los entrenamientos la dirigencia lo apartó y quedó en libertad de acción.

(Télam)