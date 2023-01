El presidente de Racing, Víctor Blanco, habló hoy sobre la posibilidad de que los planteles de Racing y Boca viajen juntos a Abu Dhabi, la venta de Alcaraz, el mercado de pases, la situación de Edwin Cardona y el centro de entrenamiento que planifica instalar el club en Ezeiza. El mandamás de la institución de Avellaneda habló y expuso su visión sobre la chance de que los planteles de Racing y Boca viajen juntos a Abu Dhabi para disputar la Supercopa Argentina

"Somos profesionales. Somos gente adulta y con educación para, llegado al momento, compartir espacios con el plantel de Boca si debemos viajar juntos. De todas formas no está definido. Mañana se reúnen para organizarlo", señaló. Luego, Blanco se expresó sobre la venta de Carlos Alcaraz al Southampton por 14 millones de euros: "En distintos mercados tuvimos ofertas y nos parecía que no era la hora. Queríamos elegir el lugar donde el jugador podía potenciarse más. El jugador estaba interesa en seguir su carrera allá. Le agradecemos por lo que nos dio y lo que nos va a seguir dando en su carrera". "Teníamos charlado con el Mago y con Gago de la posibilidad desde el mercado anterior. Es una buena venta para el club. Nos quedamos con una plusvalía de un 15 porciento. El técnico cree que lo puede suplantar. No sacamos un jugador que el plantel puede sufrir. Hicimos Un esfuerzo muy grande para renovar los contratos que vencían en diciembre. Mantuvimos un plantel que tiene un costo, pero también tienen la validez de que son jugadores que en Racing han rendido mucho" declaró quien es presidente de la ‘Academia’ desde el 27 de septiembre de 2013. Además, el empresario español hizo público el interés de Racing por Elías Gómez, lateral de River, y un viejo conocido en el mundo racinguista que suena hace varios mercados de pases, el delantero colombiano, Roger Martínez: "Los técnicos nunca dicen que está cerrado el mercado, siempre algo más van a pedir. Elías Gómez es una posibilidad. Me encantaría que vuelva Roger Martínez. Hay que tener noción de lo que gana allá. Depende del jugador y nosotros lo esperamos con los brazos abiertos". En línea con este periodo de traspasos, Víctor Blanco se refirió a la situación de Edwin Cardona que fue relegado el semestre pasado: "Desde el club lo apoyamos siempre. Creíamos que las condiciones no estaban en duda. Era decisión de él proponérselo. Por suerte ahora está muy bien físicamente. Ojalá se pueda mantener y ser uno de los mejores refuerzos de la temporada". En última instancia, el mandamás del club de Avellaneda dio a conocer detalles de la compra de un predio en Ezeiza para realizar un centro de entrenamiento: "Hay mucho trabajo de los dirigentes que no es valorizado. Lo del predio en Ezeiza lleva más de dos años. A veces se logra y otras no se puede lograr. Lo hacemos con algunos socios. Tomamos la determinación de que por el predio en Echeverría teníamos problemas en la parte ambiental. Ahora apareció este lugar en Ezeiza y se concretó". "Queremos trabajar en serio con un proyecto que puedan trabajar la Primera y la Reserva haciendo un campo deportivo con todas las instalaciones. Estamos haciendo un plan para empezar y ver de cuánto dinero se trata. Este año empezaremos a hacer algo ahí" concluyó el dirigente de 76 años. AMP/SPC NA