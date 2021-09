El atacante argentino Lucas Viatri anotó esta tarde un gol para Deportivo Maldonado, que derrotó por 2-1 a River Plate, en la continuidad de la tercera fecha del Clausura del fútbol de Uruguay de Primera División.

En su regreso a la actividad, luego de un año sin jugar oficialmente a causa de una lesión, el exdelantero de Boca Juniors, de 34 años, convirtió mediante un tiro penal, a los 44 minutos de la primera etapa.

Viatri debutó hoy para el elenco fernandino, luego de haber vestido la camiseta de Peñarol de Montevideo, durante las temporadas 2017-2020.

En Deportivo Maldonado estuvieron como suplentes los también argentinos Hernán Toledo (ex Vélez Sarsfield) y Tomás Conechny (ex San Lorenzo).

En tanto, Cerro Largo, con un tanto del atacante Lucas Di Yorio, derrotó fácil a Liverpool, por 3-0. El exjugador de Aldosivi de Mar del Plata se anticipó en el primer palo y marcó el segundo gol, a los 19 minutos del segundo período, según el sitio Tenfield.

En Cerro Largo, que obtuvo su primer éxito en el certamen, estuvieron en el banco de relevos el defensor Ignacio Vázquez (ex All Boys) y el mediocampista Augusto Max (ex San Martín de Tucumán), entre otros.

En el adelanto del viernes por la noche, Plaza Colonia, campeón del Apertura, goleó a Villa Española, por 4-0, con la intervención del delantero argentino Elías Umeres (ex Estudiantes de La Plata). (Télam)