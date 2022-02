Los campeones del mundo Max Verstappen y Sebastian Vettel apoyaron hoy la cancelación del Gran Premio de Rusia, una de las fechas de la temporada 2022 de Fórmula 1, ante el estallido del conflicto bélico con Ucrania.

El neerlandés Verstappen, vigente titular de la categoría, consideró que "cuando un país está en guerra lo correcto es no correr allí", aunque asumió que la decisión correrá por cuenta de las autoridades de la categoría.

Vettel, antiguo tetracampeón de la F1, aseguró que bajo las actuales condiciones directamente no asistirá a la cita del 25 de septiembre próximo en la ciudad de Sochi: "Me he levantado sorprendido. Es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir, no iré".

"Lo siento mucho por las personas inocentes que pierden la vida, que mueren por razones estúpidas, por unos dirigentes muy extraños y locos", declaró el piloto del equiop Aston Martin en una conferencia de prensa en Barcelona.

La F1 "sigue muy de cerca el desarrollo" de la situación, reaccionó la divisional en un comunicado, sin hacer "ningún otro comentario sobre la carrera prevista en septiembre".

Rusia lanzó este jueves una invasión a Ucrania con ataques aéreos y la entrada de fuerzas terrestres, lo que causó decenas de muertos entre militares y civiles. (Télam)