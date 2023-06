Vélez Sarsfield se clasificó a los 16avos. de final de la Copa Argentina al golear a Deportivo Español por 5 a 1 en un partido disputado en el estadio de Quilmes.

Con la dirección técnica interina de Marcelo Bravo, los de Liniers impusieron la diferencia de categoría con un equipo de Primera C gracias a los goles de Gianluca Prestianni, Miguel Brizuela, Elías Cabrera y Lucas Janson en dos oportunidades, mientras que Santiago Yossini descontó para el equipo del Bajo Flores.

Ahora Vélez deberá esperar al ganador de San Martín de San Juan y Aldosivi, mientras que en Liniers, la dirigencia sigue a la búsqueda de un entrenador, aunque no descartan que Bravo permanezca en el cargo.

Bravo ya dirigió la primera de Vélez, luego de la renuncia del Cacique Medina, el 5 de marzo de este año cuando vencieron en Córdoba a Talleres por 2 a 1.

MIRÁ TAMBIÉN River ya juega ante Fluminense de Brasil en un Más Monumental colmado

Durante el precalentamiento, Lucas Pratto, que arrancó como suplente, tuvo una charla con hinchas de Vélez que le reprocharon el mal momento del equipo.

Alambrado de por medio, Pratto fue muy sincero y respondió que “soy humano, tengo sentimientos, doy la cara por este club. Les juró que estoy muerto hace tres meses, hace tres meses que no le ganamos a nadie. Sé que estoy jugando mal, pero damos la cara y dejamos todo”.

Vélez y Deportivo Español llevaban 25 años sin enfrentarse, ya que la última vez fue en el año 1998, cuando los “Gallegos” aún estaban en Primera.

= Síntesis =

MIRÁ TAMBIÉN River estrenó la platea Belgrano Baja Inferior contra Fluminense

Vélez: Gastón Gómez; Joaquín García, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Christian Ordóñez y Nicolás Garayalde; Elías Cabrera y Gianluca Prestianni; Abiel Osorio y Lucas Janson. DT: Marcelo Bravo y Flavio Espósito.

Deportivo Español: Maximiliano Díaz; Marcos Bale, Francisco Peralta Salinas, Lautaro Caride y Jorge Hernández; Santiago Yossini, Daian Vocos y Francisco Agost; Juan Carlos Albarez, Cristian Vázquez y Gabriel Da Conceição. DT: Juan Chumba.

Goles en el primer tiempo: 19m Prestianni (VS); 30m Brizuela (VS); 32m Cabrera (VS) y 37m Janson (VS).

Goles en el segundo tiempo: 4m Janson (VS) y 13m Yossini (DE)

Cambio en el primer tiempo: 22m Bruno Corsi por Maximiliano Díaz (DE).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Víctor Gómez por Vázquez (DE); 12m Juan Manuel Lazaneo por Da Conceição (DE) y Tomás Sposaro por Agost (DE), 20m José Florentín por Garayalde (VS) y Lucas Pratto por Osorio (VS); 30m Lenny Lobato por Janson (VS), Julián Fernández por Prestianni (VS) y Walter Bou por Ordoñez (VS) y , Leonel Bolig por Yossini (DE)..

Amonestados: Da Conceicao y Caride (DE)

Arbitro: Franco Acita.

Cancha: Centenario Ciudad de Quilmes. (Télam)