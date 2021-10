Vélez venció esta noche por 2-1 a Newell's, estiró a nueve partidos su racha invicta y quedó a seis puntos de la punta -con un encuentro más- en un emotivo encuentro jugado en el estadio Marcelo Bielsa del Parque Independencia de Rosario, por la 15ta. fecha de la Liga Profesional.

Los tantos visitantes fueron convertidos por los delanteros Juan Martín Lucero y Cristian Tarragona, en el comienzo y al final del partido, mientras el atacante Juan Garro descontó en el último minuto.

Vèlez impuso su mejor juego colectivo en su primer ataque claro: a los 5m. Poblete recuperó una pelota en el medio, tocó hacia Janson, que metió un pase profundo a Ortega por la izquierda y el centro al corazón del área encontró la cabeza de Lucero, quien la martilló y clavó la apertura del marcador.

El equipo de Liniers jugó mejor con la pelota, con la gran capacidad técnica de todos sus jugadores, y volvió a llegar a los 12m., con un buen zurdazo de Guidara desde el borde del área que Aguerre salvó al córner. Y a los 13m. hubo un derechazo de Mancuello desde la derecha que pasó muy cerca del segundo palo, con el arquero vencido.

Newell's intentó ataques directos por las bandas y generó sus llegadas más claras a los 28m., con una genialidad de Scocco, quien le metió un caño a De los Santos y remató de derecha, pero Hoyos salvó en la atajada de la noche. En la jugada siguiente, el lateral Negri metió un zurdazo furibundo cerca del travesaño.

Vélez volvió a llegar con claridad a los 46m., cuando Poblete quitó en el medio, alargó hacia Almada y el hábil estratega lo dejó solo a Lucero por la derecha, quien cruzó el derechazo y la pelota pasó muy cerca del segundo palo.

El complemento acentuó las diferencias de jugadores y de plantel, al extremo que Vélez dilapidó varias llegadas claras por falta de contundencia en el tiro del final o por salvadas de Aguerre, como a los 10m., cuando Janson remató de derecha desde la izquierda, el golero salvó hacia el segundo palo y Lucero, que llegó solo, no pudo darle cómodo y la tiró afuera.

A los 13m., Bouzat mandó un centro desde la derecha, Almada tiró una pared con Lucero por la izquierda y el volante quedó solo con el arquero, quien salvó al córner

Newell's, con un equipo inferior, se las ingenió para mantenerse en partido y generar algunas llegadas claras como a los 21m. cuando Cristaldo mandó un centro desde la izquierda, la pelota le pegó a Scocco en la mano, pero el juez Hernán Mastrángelo dejó seguir y el ingresado Maximiliano Rodríguez ensayó una volea de derecha, apenas alta.

El local volvió a acercarse a los 21m., con un derechazo de Castro cerca del poste izquierdo y a los 27m. con un cabezazo de Cristaldo, tras un centro de Negri, que Hoyos salvó al córner, por arriba del horizontal.

Hasta que a los 36m. Compagnucci la jugó larga hacia Capasso y la pelota le cayó al ingresado Tarragona, por la izquierda del área, quien se acomodó y cruzó un derechazo inatajable, junto al segundo palo, como para acercar el resultado a la justicia.

Sin embargo, Vélez volvió a perderse una llegada en forma increíble a los 43m. cuando tocaron desde izquierda hacia el medio los ingresados Orellano, Centurión y Tarragona, quien fue tapado por Canale en el remate final.

A los 45m. el también suplente Belluschi mandó un córner desde la derecha y el ingresado Garro la metió de cabeza, junto al segundo palo como para dejar a Newell's en partido hasta el último córner.

-Síntesis-

Newell’s: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Manuel Capasso, José Canale y Franco Negri; Mateo Maccari, Juan Sforza y Nicolás Castro; Maximiliano Comba; Ignacio Scocco y Jonathan Cristaldo. DT: Fernando Gamboa.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Francisco Ortega; Gerónimo Poblete y Federico Mancuello; Agustín Bouzat, Thiago Almada y Lucas Janson; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol en el primer tiempo: 6m. Lucero (VS)

Goles en el segundo tiempo: 37m. Tarragona (VS); 46m. Garro (N)

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Maximiliano Rodríguez por Maccari y Diego Calcaterra por Sforza (N); 13m. Luca Orellano por Bouzat (VS); 29m. Justo Giani por Cristaldo (N); 30m. Cristian Tarragona por Lucero y Agustín Mulet por Mancuello (VS); 34m. Ricardo Centurión por Janson y Miguel Brizuela por Ortega (VS); 40m. Fernando Belluschi por Comba y Juan Garro por N. Castro (N).

Amonestados: Sforza, Maccari, Scocco, Canale y Aguerre (N) Guidara y Poblete (VS)

Cancha: Estadio Marcelo Bielsa (Rosario)

Arbitro: Hernán Mastrángelo

(Télam)