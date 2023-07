El delantero de Vélez Sarsfield Gianluca Prestianni fue amenazado de muerte tras dar detalles de lo que fue el ataque que recibió de la barra brava fortinera, en la Villa Olímpica, tras la derrota por 1-0 ante Huracán en Parque Patricios. Luego de relatar lo sucedido en la noche del domingo, el padre del extremo recibió un llamado intimidatorio de un miembro de "La Pandilla de Liniers" y amenazó de muerte al jugador y a toda su familia. Por ello, el seno íntimo de Prestianni decidió no salir a la calle mientras la situación se mantenga. El juvenil de 17 años contó el mal momento que atravesó el plantel del "Fortín" en su llegada al predio que el club tiene en Ituzaingó: "La barra nos cruzó los autos y nos golpearon. Eran 5 o 6 autos. La calle estaba toda oscura. Frené y no sabía qué hacer

Era gente con camperones y pantalones azules, estaban totalmente sacados. Cuando bajé la ventanilla, me dijeron cosas y me pegaron

Tengo miedo y no sé qué hacer, pero me quiero ir". "Es un club demasiado hermoso, que siempre me brindó todo adentro, pero ahora que pase esto no me gusta nada. Tengo miedo, algunos no querían volver a sus casas, por si los seguían. Hasta ahora tengo miedo. La próxima no sabemos lo que va a pasar" agregó una de los grandes proyectos que tiene Vélez en sus filas. Al ser consultado por el rumor de que pidió ser transferido, el jugador declaró: "Es una decisión demasiado difícil, tengo que hablar con mi familia que es hincha de Vélez. No sé qué hacer, pero tengo que ver muy bien". "Desde que llegó el Gallego pudimos sumar dos victorias y después no perdimos hasta la fecha con Huracán. Yo no veía venir algo así. Nosotros sentimos inseguridad. No nos vimos protegidos

Después el rol que cumplen los dirigentes no lo sé" concluyó el delantero que fue una de las principales víctimas de la barra brava al igual que Santiago Castro y Leonardo Jara al que lo amenazaron con darle "dos tiros en las patas". Tras dar estas declaraciones y la posterior amenaza, el juvenil posteó en sus redes: "Primero que nada, quiero pedirles que tenga un poquito de respeto y entiendan la situación que estamos pasando con mi familia, la verdad no es nada bueno, estamos realmente muy tristes y asustados por todo lo que estamos pasando en este momento, pedir disculpas al hincha de Vélez de verdad". AMP/SPC NA