Vélez Sarsfield consiguió esta noche un triunfo clave como local frente a Arsenal de Sarandí por 2 a 1, en la continuidad de la quinta fecha, Zona A, de la Copa de la Liga Profesional.

El conjunto dirigido por el técnico Sebastián Méndez llegó a la ventaja con un cabezazo del delantero Santiago Castro, a los 13 minutos del primer tiempo, mientras que el volante Lucas Brochero igualó el marcador a los dos minutos del complemento.

Ante una densa lluvia y una creciente impaciencia en Liniers, a los 32 minutos del segundo tiempo el mediocampista Juan Ignacio Méndez ejecutó un preciso disparo desde fuera del área que le dio la victoria a Vélez y lo alejó de los últimos puestos en la tabla anual.

Al igual que en su último encuentro como local, donde venció a River Plate por 2 a 0, Vélez comenzó el partido en zona de desempate por el descenso, lo que se tradujo en una exigencia ofensiva desde el inicio.

MIRÁ TAMBIÉN Domínguez elogió el trabajo de San Lorenzo y dijo que a Estudiantes le faltó lucidez

La victoria de Huracán sobre Gimnasia de La Plata por 2 a 0 acontecida ayer, devolvió al Fortín al temido escalón, junto al propio conjunto platense.

Con esta presión, el equipo del Sebastián Méndez, quien optó por la inclusión del delantero Abel Osorio en lugar de Braian Romero (que no llegó al 100 por ciento desde lo físico), salió algo nervioso e impreciso, aunque decidido a tomar el protagonismo.

Una dura entrada del atacante Santiago Castro sobre el central visitante Néstor Breitenbruch motivó a la primera tarjeta amarilla del partido, cuando apenas transcurría un minuto de juego.

Fue el anticipo de un primer tiempo friccionado, disputado en el mediocampo y donde el peligro llegó desde las alturas.

MIRÁ TAMBIÉN Coria será el primer favorito del Challenger de Buenos Aires

Así fue que el joven delantero "velezano", Castro, rompió la paridad a los 13 minutos con un buen cabezazo que conectó el centro de Francisco Pizzini, quien desbordó por la franja derecha antes de lanzar un efectivo pase aéreo.

Todo un respiro para los locales, que a partir de ese momento dominaron el desarrollo, e incluso pudieron ampliar la diferencia también a través de cabezazos, primero del defensor Valentín Gómez y luego del capitán Lautaro Giannetti.

Vélez se hizo fuerte por ambas bandas, y generó peligro con proyecciones constantes del lateral Elías Gómez, por izquierda, y del volante Francisco Pizzini por derecha.

Sin embargo, en los últimos minutos del primer tiempo, el “Fortín” bajó la intensidad y permitió salir del fondo a la visita, que se paró más en campo rival, aunque sin generar peligro.

Para el complemento, el técnico interino de Arsenal, Darío Espínola, decidió el ingreso del delantero Juan Bautista Cejas por Leandro Moreira, y generó un rápido cambio en el desarrollo del encuentro.

Apenas dos minutos de iniciada la etapa final, el propio Cejas desbordó por izquierda y lanzó un centro que conectó el volante Lucas Brochero ante una marca endeble de los centrales locales y una salida floja del arquero.

La igualdad cayó sobre Liniers de manera tan densa como la lluvia, que fue en progresivo aumento durante la noche.

Vélez volvió a incurrir en imprecisiones que animaron a la visita a acercarse en algunas ocasiones al arco del “Chila” Gómez, aunque sin claro peligro.

Ante la falta de reacción, Méndez ordenó los ingresos del volante Nicolás Garayalde y del lateral Leonardo Jara, y luego de los delanteros Gianluca Prestianni y Braian Romero. pero el nerviosismo se apoderó del conjunto local.

Cuando la impaciencia crecía en las tribunas y parecía cada vez más difícil una mejora de Vélez desde el juego, llegó un potente disparo salvador del volante Juan Ignacio Méndez, que ingresó en el ángulo del arquero Alejandro Medina.

Con la nueva ventaja, el “Fortín” se llenó de confianza y, ante una respuesta insuficiente de Arsenal, terminó por conquistar una victoria sufrida y ajustada pero fundamental en la lucha por no descender.

La misma exigencia le espera al conjunto de Liniers para la próxima jornada, cuando visite a Huracán en Parque Patricios, el sábado a las 21, para luego tener otro compromiso fuera de casa, condición donde aún no suma puntos, frente a Tigre en Victoria.

Por su parte, Arsenal, que continúa último en promedios y tabla anual, visitará a Atlético Tucumán el lunes a las 21.

= Síntesis =

Vélez Sarsfield: Gastón Gómez; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Valentín Gómez, Elías Gómez; Francisco Pizzini, Juan Méndez, Yeison Gordillo, Claudio Aquino; Abiel Osorio y Santiago Castro. DT: Sebastián Méndez.

Arsenal de Sarandí: Alejandro Medina; Néstor Breitenbruch, Cristian Chimino, Joaquín Pombo, Adrián Spörle, Lucas Brochero; Braian Rivero, Gonzalo Muscia, Lautaro Guzmán; Leandro Moreira y Flabián Londoño. DT: Darío Espínola.

Gol en el primer tiempo: 13m. Santiago Castro (VS).

Goles en el segundo tiempo: 2m. Lucas Brochero (A) y 32m. Juan Méndez (VS).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Juan Bautista Cejas por Leantro Moreira (A), 11m. Leonardo Jara por Tomás Guidara y Nicolás Garayalde por Yeison Gordillo (VS), 22m. Gianluca Prestianni por Francisco Pizzini (VS), 28m. Braian Romero por Abiel Osorio (VS), 30m. Iván Cabrera por Lautaro Guzmán (A), 39m. Nicolás Aguirre por Braian Rivero y Facundo Pons por Adrián Spörle (A).

Amonestados: Castro y Prestianni (VS). Guzmán, Londoño, Rivero, Cabrera y Brochero (A).

Árbitro: Silvio Trucco.

VAR: Germán Delfino.

Cancha: Estadio José Amalfitani. (Télam)