Vélez Sarsfield aguantó hasta el final y sorprendió a Lanús con el triunfo 1-0 que alimenta su levantada futbolística, coincidente con la llegada del entrenador Sebastián Méndez, que le permite alejarse de las últimas posiciones de la Liga Profesional de Fútbol.

El delantero Walter Bou marcó el gol del triunfo en el estadio Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús, que por momentos soportó lluvias intensas.

Vélez logró la segunda victoria consecutiva y alcanzó los 24 puntos. En tanto, Lanús, que venía de dos triunfos en fila, se quedó con 40, no pudo recortar distancia con el líder River (50) y tampoco ubicarse en zona de clasificación para la Copa Libertadores.

El equipo del "Gallego" Méndez fue levemente superior a Lanús en el primer tiempo y aprovechó al máximo la única situación que dispuso en todo el partido.

Un quite y posterior desborde a toda velocidad de Gianluca Prestianni desequilibró a la defensa local. El centro del juvenil no pudo ser controlado por Brian Aguirre y encontró al solitario Bou que no perdonó frente a Lautaro Morales.

Lanús, que no perdía como local desde la sexta fecha (1-0 vs. River) y llevaba seis éxitos consecutivos en su casa, buscó la igualdad en el segundo tiempo, pero a base de centros, con Luciano Boggio como principal ejecutante.

Vélez se dedicó a cuidar el resultado y le cedió la pelota a un Lanús falto de fútbol y de gol, a pesar que terminó el partido con delanteros como Leandro Díaz y José Sand.

El "Granate" estuvo cerca del empate con un cabezazo de Cristian Lema, quien resignó su posición en defensa para convertirse en un atacante más; con un intento de Pedro De La Vega que dio en el travesaño y un remate de Brian Aguirre que pasó cerca del primer palo.

Vélez festejó a lo grande bajo la lluvia en la "Fortaleza granate". El "Fortín" lleva dos triunfos al hilo de la mano del "Gallego" Méndez y además cortó una racha de seis caídas consecutivas como visitante.

En la próxima fecha, Vélez recibirá a Godoy Cruz y Lanús será visitante ante Defensa y Justicia, mendocinos y varelenses que son de los equipos que mejor juegan en el campeonato.

-Síntesis-

Lanús: Lautaro Morales; Brian Aguirre, Felipe Aguilar, Cristian Lema y Juan Sánchez Miño; Facundo Pérez, Julián Fernández y Matías Esquivel; Pedro De La Vega, Leandro Díaz y Franco Troyansky. DT: Frank Kudelka.

Vélez: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Damián Fernández, Lautaro Gianetti, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Gianluca Prestianni, Juan Méndez y José Florentín; Abiel Osorio y Walter Bou. DT: Sebastián Méndez.

Gol en el primer tiempo, 42m. Bou (V)

Cambios en el segundo tiempo, 17m. Franco Orozco por Troyansky y José Sand por Esquivel (L); 19m. Santiago Castro por Bou y Nicolás Garayalde por Osorio (V); 23m. Luciano Boggio por Pérez (V); 31m. Julián Fernández por Prestianni (V); 38m. Miguel Brizuela por Florentín y Mateo Seoane por Méndez (V) y 39m. Dylan Aquino por De La Vega (L).

Amonestados: Díaz y Aguilar (L); Fernández y Florentín (V)

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Ciudad de Lanús (Télam)