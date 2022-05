Vélez Sarsfield se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores al golear por 4 a 0 a Estudiantes de La Plata, que presentó un equipo juvenil porque ya tenía asegurado largamente el primer puesto, en un encuentro correspondiente al grupo C del torneo continental.

El equipo de Liniers se floreó delante de los juveniles de Estudiantes con dos goles de Lucas Jansón, uno de Lucas Pratto y el restante de Abiel Osorio. Con este resultado Estudiantes lideró el grupo con 13 unidades, Vélez lo sigue con 8 y Nacional, de Montevideo con 7 unidades.

Vélez tuvo un flojo comienzo de la copa, ya que perdió 4 a 1 con estudiantes, luego empató 2 a 2 con Bragantino en Liniers y perdió en el Amalfitani con Nacional de Montevideo.

La ola cambió cuando empato con Bragantino en Brasil, después derrotó a Nacional en Uruguay y ahora goleo a Estudiantes, que termino primero en el grupo.

Para el encuentro, Zielinski paro un 4-4-2 con Kociubinki y Nuñéz como zagueros centrales, mientras que el paraguayo Morel se paró como un 5 clásico, con Lattanzio volanteando, mientras que Toledo y Marinelli se apostaron como delanteros, con seis jugadores surgidos del club. Y el banco de suplentes estaba compuesto casi en un 95 por ciento por jugadores formados en el country de City Bell.

Mientras que Vaccari dispuso que Garayalde y Perrone se apoderaran del medio para alimentar a Janson y a Pratto, además de dejarlo libre a Orellano, para que genere fantasías.

En los primeros minutos, Vélez llego por intermedio de Janson y Orellano, mientras que Estudiantes esperaba en mitad de cancha, muy bien parado.

La llegada más importante en los primeros 10 minutos fue para los platenses cuando Marinelli recupero una pelota, lanzo un centro que Lattanzio impulso con una poderosa tijera que fue muy bien tapada por Hoyos.

Minutos después De los Santos cabeceó un corner y casi abre el marcador, pero el arquero Pourtau se lució despejándola. Los equipos siguieron midiéndose hasta que en el minuto 20 se abrió el marcador.

Los locales aprovecharon un contraataque que nació en los pies de Perrone con un gran pase a Janson, que en un pique de 45 metros dejo atrás a Beltrán y definió ante la salida del arquero Pourtau.

De la mano de Perrone y de Orellano, Vélez se adueñó del juego, de la pelota y comenzó a cercar a Estudiantes. Manejó los tiempos con calma ya que la diferencia y la caída de Bragantino ante Nacional, en Montevideo, le daban a los Liniers la clasificación a los octavos de final de la Libertadores.

A los 42 minutos Hoyos recibió la pelota en su área, corrió casi hasta mitad de cancha y desde ahí metió un pelotazo al área de Estudiantes y el defensor Kociubinki falló en su cabezazo para cedérselo a Pourtau, pero Janson, que estaba muy atento, lo capturó y definió ante la salida del guardameta.

En el segundo tiempo Vélez se fue encima de los "pincharratas", cuyos juveniles defensores siguieron cometiendo errores, uno de los cuales casi aprovecha Joel Soñora para marcar el tercero.

Garayalde y Perrone manejaban la mitad, mientras que Orellano, Soñora y Janson pergeñaban formas de llegar al arco rival, porque Vélez nunca dejó de buscar el tercero. Mientras tanto Estudiantes pudo generar riesgo a partir del ingreso de Franco Zapiola.

A los 28 minutos Pratto se disfrazó de wing izquierdo a la antigua, tiro una pared con Soñora y luego corrió paralelo a la línea final y desde allí clavo un puntinazo que se metió en el segundo palo de Pourtau. Un premio para un luchador como el "Oso", que pivotea y se faja con todas las defensas rivales, abriéndole la cancha a Janson y Orellano.

Y el cuarto gol llegó desde las reservas mismas de Liniers, cuando su goleador juvenil Abiel Osorio capturó un pase en mitad de cancha, corrió casi 40 metros y definió a un palo ante la salida del arquero rival.

= SINTESIS =

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Máximo Perrone; Luca Orellano, Joel Soñora y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Estudiantes (La Plata): Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Santiago Núñez, Jorge Morel y Bruno Valdez; Brian Orosco, Bautista Kociubinski, Gonzalo Piñeiro y Hernán Toledo; Carlo Lattanzio y Alan Marinelli. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 22m y 43m Janson (VS).

Goles en el segundo tiempo: 23m Pratto (VS), 38m Osorio (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Franco Zapiola por Lattanzio (EDELP) y Aaron Spetale por Toledo (EDELP); 17m Nicolás Palavecino por Marinelli (EDELP); 19m José Florentín por Garayalde (VS); 32m Abiel Osorio por Pratto (VS) y Gianluca Prestianni por Soñora (VS); 39m Nicolás Fernández por Orosco (EDELP); 42m Lenny Lobato por Orellano (VS) y Mateo Seoane por Perrone (VS) .

Amonestados: Lattanzio, Beltrán y Morel (EDELP).

Incidencia Expulsado 30m del segundo tiempo Váldez (EDELP).

Árbitro: Nicolás Gamboa (Chile).

Cancha: Vélez Sarsfield. (Télam)