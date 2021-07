Vélez buscará mañana empezar a definir la compleja serie de octavos de final cuando reciba a Barcelona de Ecuador, un rival para nada fácil, en el partido que se disputará en el estadio "José Amalfitani". El partido comenzará a las 19:15, en el citado escenario, con el arbitraje del brasileño Raphael Claus, y televisación de ESPN 2, y el ganador de la serie, que se definirá en Guayaquil, chocará con el vencedor de Cerro Porteño (Paraguay) y Fluminense (Brasil). El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo un mercado de pases extraño, porque se le fueron cinco jugadores y apenas pudo incorporar a un arquero, el experimentado portero boliviano Carlos Lampe, de gran actuación en la Copa América. Después, el DT del equipo de Liniers perdió al portero ecuatoriano Alexander Domínguez, el defensor peruano Luis Abram, el mediocampista chileno Pablo Galdames, el defensa Hernán De La Fuente y Ramiro Cáseres (hermano de Santiago). Pero además, Pellegrino no podrá contar con Thiago Almada ni Francisco Ortega, dado que ambos están con la Selección argentina Sub 23 que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio. No obstante, el equipo mantiene cierta base de jugadores que fueron importantes en la fase de grupos, en la que terminó segundo de Flamengo en su grupo. Enfrente tendrá a un Barcelona de Ecuador que viene de hacer una gran primera parte de la Copa Libertadores, e incluso se impuso en el grupo que compartió con Boca y Santos de Brasil, de manera más que holgada. El equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos tiene como armador a su compatriota Damián Díaz, pero también hay otros como el arquero Javier Burrai, y los mediocampistas Michael Hoyos (no estará por lesión) y Leandro Martínez.. Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro: Vélez - Barcelona. Estadio: "José Amalfitani". Arbitro: Raphael Claus (Brasil). Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Damián Fernández, Miguel Brizuela; Santiago Cáseres, Federico Mancuello, Agustín Bouzat, Ricardo Centurión; Lucas Janson y Juan Manuel Lucero. DT: Mauricio Pellegrino. Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Riveros, Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina, Sergio López, Emmanuel Martinez; Damián Diáz y Carlos Garcés. DT: Fabián Bustos. AT/AMR NA