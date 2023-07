Vélez perdió en la definición por penales 5 a 4 ante San Martín de San Juan, después de igualar 2 a 2 en los 90 minutos, y quedó eliminado de la Copa Argentina en el estadio Julio César Villagra

El equipo que milita en la Primera Nacional se medirá frente al ganador del duelo entre Patronato y Argentinos Juniors. Con los tantos de Lenny Lobato y Nicolás Pelaitay en contra, Vélez había dado vuelta un duro partido, el cuál perdía con el gol de Francisco Grahl, pero en el final de la segunda etapa Agustín Heredia empató las acciones y el "Santo de San Juan" se quedó con el partido en la tanda de penales sin fallar ninguno de los cinco intentos. El primer tiempo entre ambos fue bastante parejo, con ataques de ambos equipos cada vez que encontraban un hueco para abrirse camino

Sin embargo, San Martin tuvo más la pelota para jugar por las bandas, mientras que Vélez abusó de los pelotazos para los delanteros ya que el rival le había cerrado el paso en varios sectores del campo. A los ocho minutos del complemento, Alexis Vega metió un centro bajo desde el tiro de esquina y el central Agustín Sienra la desvió para la llegada por atrás de todos de Grahl, quien solo la empujó para el 1 a 0 de los de San Juan ante una defensa de Vélez inmóvil para la marca. Casi a los 30 minutos del segundo tiempo, Vélez ya había metido los cambios pertinentes y era más que San Martín, quien estaba replegado sin poder salir

Al no poder romper la defensa de los sanjuaninos, Lobato sacó un remate lejano y la clavó al segundo palo para el empate 1 a 1

Pero a los pocos segundos, Pelaitay intentó despejarla ante la presión de Abiel Osorio y la metió en su propio arco. San Martín revivió casi en el final del encuentro y con un cabezazo de Heredia, quien venció a Diego Godín en las alturas, y la clavó en el segundo palo, sin reacción del arquero Leonardo Burián. En la definición por penales, los dos iniciaron bien con su primer intento pero Francisco Ortega le dio al travesaño y la pelota picó afuera en su turno y los de la Primera Nacional no fallaron ningún disparo por lo que dejaron en el camino a Vélez con el tanto de Mariano Monllor en el final de la tanda desde los doce pasos. Esta es la síntesis de San Martín (SJ) vs. Vélez por los 16avos de final de la Copa Argentina:Copa Argentina.16avos de final.San Martín (SJ) 2(5)-2(4) Vélez.Estadio: Julio César Villagra.Árbitro: Andrés Merlos. San Martín (SJ): Mariano Monllor; Alejandro Molina, Gastón Heredia, Agustín Sienra, Dante Álvarez; Cristian Sánchez, Nicolas Pelaitay, Francisco Grahl, Alexis Vega; Benjamín Borasi y Lautaro Gordillo. DT: César Monasterio. Vélez: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Leonardo Jara, Diego Godín, Miguel Brizuela, Tomás Cavanagh; Damián Fernández, Christian Ordóñez, Elías Cabrera; Abiel Osorio y Lenny Lobato. DT: Marcelo Vázquez. Goles en el segundo tiempo: 8m Francisco Grahl (SM); 30m Lenny Lobato (V); 31m Nicolas Pelaitay -en contra- (V); 45m Agustín Heredia (SM). Cambios en el segundo tiempo: 15m Joaquín García por Guidara (V); Francisco Ortega por Cavanagh (V); 16m Gianluca Prestianni por D. Fernández (V); 23m Matías Donato por Gordillo (SM); 25m Julián Fernández por Jara (V); 36m Leandro Regalado por C. Sánchez (SM); Cristian Ludueña por Grahl (SM); 37m Lautaro Gianetti por Brizuela (V); 38m Nahuel Tejada por Borasi (SM); 50m José Villegas por Álvarez (SM). Penales de San Martín (SJ): Alexis Vega, Matías Donato, Cristian Ludueña, Leandro Regalado y Mariano Monllor. Penales de Vélez: Elías Cabrera, Francisco Ortega, Gianluca Prestianni, Abiel Osorio y Julián Fernández. FIG/SPC NA