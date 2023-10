Vélez Sarsfield le ganó esta noche por 3 a 1 a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 8 de la zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en el estadio José Amalfitani y salió de la zona de descenso.

Los goles para la victoria del “Fortín” los hicieron Joaquín García (8m.), Santiago Castro (12m.) y José Florentín (18m.) en la primera etapa. Para el “Decano”, Mateo Coronel descontó a los 16 minutos del complemento.

En el José Amalfitani se vivió como una verdadera final, ya que Vélez antes de empezar el partido estaba en zona de descenso directo.

A los 8 minutos de la primera parte llegaba el respiro para los hinchas del “Fortín”, Joaquín García, de cabeza, ponía en ventaja al local.

Tras un lateral al área de Claudio Aquino, José Florentín peinó ese envío con la cabeza y García, de palomita, vencía la valla de Tomás Marchiori.

El “Decano” lucía desconcertado tras el gol de Vélez y el equipo de Sebastián Méndez aprovechó eso.

Santiago Castro, tras un error en la salida del equipo de Tucumán, recuperó el balón y trasladó la pelota por algunos metros hasta que sacó un terrible bombazo que terminó clavando al ángulo de arco de Marchiori y en 12 minutos ponía al “Fortín” dos goles arriba.

Vélez mantuvo la misma intensidad y a los 18 minutos marcó el tercer gol, tras un tiro libre que Aquino mandó al área, colocó ese envío en la cabeza del paraguayo Florentín que con un gran frentazo ponía al equipo de Liniers tres goles por encima del “Decano”.

MIRÁ TAMBIÉN Tijuana sorprendió a San Luis con gol de argentino Alejandro Martínez y le impidió ser escolta de MX

Tras la ráfaga de goles de Vélez, el partido entró en una meseta la cual tuvo con más protagonismo y más dominio de la pelota a Atlético de Tucumán, pero lejos estaba de empezar a descontar el marcador.

Ya en el complemento, Vélez tenía menos la pelota pero genera más chances de peligro para ampliar el marcador.

En cambio, el “Decano” tenía la pelota pero no le generaba peligro a la valla de Gastón Gómez.

A los 15 minutos del complemento, llegó el descuento del equipo de la dupla Fabio Orsi-Sergio Gómez de la mano de Mateo Coronel, tras una buena habilitación de Ramiro Carrera, quedó mano a mano con Gómez y picó el balón para vencer la valla “velezana”.

Tras descontar, el “Decano” siguió teniendo más la pelota pero le faltaba generar más jugadas de ataque para terminar de meterse nuevamente en partido.

Poco a poco Atlético empezaba a acercarse al arco de “Chila” Gómez que salvó a su equipo sacando en la línea el disparo de Julián Carrasco en la línea, tras un pase al medio.

Pese a la cantidad de intentos por parte del “Decano” en ir a buscar el descuento y posteriormente el empate se le hizo imposible revertir el resultado.

Con esta victoria, Vélez (40) salió de la zona de descenso en la cual quedaron empatados en un desempate Huracán, Colón y Gimnasia (LP) con 38 puntos.

En la tabla de la Zona A, el equipo de Sebastián Méndez tiene 13 unidades, al igual que Colón y Huracán, pero está quinto, estos últimos dos equipos se están clasificando a la fase final por goles a favor.

En la próxima fecha, el “Fortín” visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, mientras que, el “Decano” visitará en el Sur a Banfield.

= Síntesis =

Vélez Sarsfield: Gastón Gómez; Joaquín García, Lautaro Giannetti, Valentín Gómez y Elías Gómez; Leonardo Jara, Juan Ignacio Méndez, José Florentín y Francisco Pizzini; Claudio Aquino y Santiago Castro. DT: Sebastián Méndez.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Tomás Castro Ponce, Guillermo Acosta y Joaquín Pereyra; Ramiro Carrera; Mateo Coronel y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Favio Orsi.

Goles en el primer tiempo: Joaquín García (8m.), Santiago Castro (12m.) y José Florentín (18m.) para Vélez Sarsfield.

Goles en el segundo tiempo: Mateo Coronel para Atlético de Tucumán a los 16 minutos.

Cambio en el primer tiempo: 19m Damián Fernández por Leonardo Jara (V).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Abiel Osorio por Santiago Castro (V) y Tomas Castro Ponce por Justo Giani (AT); 24m. Guillermo Acosta por Bautista Kociubinski (AT) y Hernán De La Fuente por Renzo Tesuri (AT); 32m. Thiago Fernández por Francisco Pizzini (V) y Yeison Gordillo por Claudio Aquino (V); 34m. Ignacio Maestro Puch por Ramiro Ruiz Rodríguez (AT) y Ramiro Carrera por Julián Carrasco (AT).

Amonestados: Guillermo Acosta, Mateo Coronel y Justo Giani (AT). Joaquín García, Abiel Osorio y Elías Gómez (V).

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Yael Falcón Pérez.

Estadio: José Amalfitani. (Télam)