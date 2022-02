Vélez Sarsfield oficializó este martes la llegada del mediocampista Joel Soñora, de reciente paso por Banfield, para la próxima Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que comenzará el jueves 10 de febrero.

El futbolista se sumó a los entrenamientos en los últimos días aunque recién hoy firmó su contrato por una temporada, con un préstamo con cargo y opción -no trascendieron-.

"La verdad es un desafío enorme llegar a Vélez. Sé lo que significa en el fútbol argentino y cómo se maneja. Lo tomo como una oportunidad hermosa que quiero aprovechar", afirmó el futbolista en diálogo con el canal oficial del club.

"He jugado como volante interno y de enganche. Me siento cómodo en ambas posiciones, pero detrás del centrodelantero sé que tendré más chances de gol. De todas formas el juego de Vélez me sedujo mucho para venir, lo hablé con Pellegrino. Y por supuesto los torneos que hay por delante", aseguró.

MIRÁ TAMBIÉN Cuatro argentinos convocados en el seleccionado español de rugby

Soñora, de 25 años, tuvo un recorrido por las Divisiones Inferiores de Boca y luego estuvo en el Stuttgart de Alemania, donde jugó 56 partidos y marcó 9 conquistas en la Bundesliga. Además vistió los colores de Talleres de Córdoba y Arsenal de Sarandí.

"Tanto Vélez como Banfield estaban de acuerdo que entrene aunque aún no estaba la firma. Es raro, pero me sentí bien. Obviamente me quedé con ganas de jugar más, sin embargo el gol mejoró mi presentación", cerró.

Click to enlarge A fallback.

Vélez también incorporó a Franco Díaz, José Florentín, Sebastián Sosa Sánchez y Emanuel Insúa.

El conjunto de Mauricio Pellegrino afrontará la Copa Libertadores y debutará en la Copa de la LPF contra Aldosivi, de local, en la zona 2. (Télam)