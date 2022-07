Atlético Tucumán le ganó esta noche de visitante a Vélez Sarsfield, que presentó un equipo alternativo, 1-0 por la sexta fecha, y se prendió en la pelea por los puestos de arriba del torneo de la LPF.

Manuel Capasso, a los 18m del primer tiempo, anotó el único gol de los tucumanos, que están invictos en el certamen con dos victorias y cuatro empates. Para Vélez fue la tercera derrota.

El "Cacique" Alexander Medina preservó a los titulares para lo que será la revancha del miércoles con River Plate en el Monumental, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

La victoria en el encuentro de ida, sin embargo, pareció empujar de entrada a la formación alternativa que puso el DT velezano, y a los 3m tuvo una chance clara de abrir el marcador con una combinación entre Prestianni y Osorio tras una salida visitante.

Fue un espejismo. Atlético Tucumán, con el orden que muestra desde la llegada de Lucas Pusineri, controló los intentos del local y empezó a atacar con su fórmula vertical y directa, además de hacer buen uso de la herramienta de la pelota parada.

Así sacó ventaja a los 18m, con un gran centro desde la derecha de Carrera que cabeceó Capasso para vencer a Burian. Y luego tuvo otras chances, también por arriba, en un par de corners.

Los tucumanos no pudieron ampliar la diferencia pero tampoco sufrieron en su arco, con lo que el 1-0 al descanso estaba bien.

El "Decano" mantuvo la serenidad y el dominio en el comienzo del complemento, pero el "Fortín" empezó a equilibrar a partir de las modificaciones que aplicó su entrenador.

Es cierto: el local no tuvo una reacción inmediata con los cambios, pero de a poco fue inclinando la cancha hacia el arco de Lampe y en la segunda mitad, ya con Pratto y Orellano en el campo, acentuó su presión en búsqueda del empate. A diferencia de lo que hizo con River, esta vez le costó generar situaciones de riesgo.

Atlético Tucumán se cerró bien y, aunque resignó ambición y la posibilidad de llevar peligro a Burian, conservó la victoria y se prendió arriba en la Liga. Vélez, en tanto, quedó muy lejos y tiene todas sus fichas en la revancha con River por la Libertadores.

- Síntesis -

Vélez Sarsfield: Leonardo Burian; Tomás Guidara, Damián Fernández, Miguel Brizuela y Emiliano Insúa; José Florentín, Santiago Cáseres, Joel Soñora y Julián Fernández; Gianluca Prestianni y Abiel Osorio. DT: Alexander Medina.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Jonathan Sandoval, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: 18m Capasso (AT).

Cambios: en el primer tiempo, 45m Martín Garay por Sandoval (AT); en el segundo tiempo, 11m Walter Bou por Osorio (VS), Lucas Janson por Prestianni (VS), Máximo Perrone por Florentín (VS) y Francisco Di Franco por Ruiz Rodríguez (AT); 21m Lucas Pratto por Soñora (VS); 32m Luca Orellano por J. Fernández (VS); 43m Ignacio Maestro Puch por Lotti (AT) y Andrés Balanta por Pereyra (AT).

Amonestados: Florentín, Cáseres, Insúa, Brizuela (VS); Sandoval, Pereyra (AT).

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: José Amalfitani. (Télam)