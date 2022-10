Emiliano Vecchio, futbolista de Racing, despejó las dudas sobre su futuro luego de sufrir la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, e ilusionó a los hinchas al asegurar que en caso de volver a jugar será en la entidad de Avellaneda. ""Hay que seguir adelante. La idea es operarme el 30 (de octubre) y después empezar la recuperación. Me siento un privilegiado en estar en el lugar que estoy y me hizo bien sentir el cariño de la gente", sostuvo el futbolista en diálogo con ESPN. "Si tengo que volver a jugar será en Racing", confesó Vecchio que finalizará su contrato a fines de diciembre y el cual será renovado por la lesión que padece y porque tanto la directiva como Fernando Gago quieren contar con él en 2023. Una vez conocido el parte medico del mediocampista, los rumores de un posible retiro tomaron fuerza tras un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, el cual dio indicios de despedirse, pero Gago le pidió que piense en frío y que siga jugando, porque él lo tiene en sus planes para lo que se viene. "Cuando hablé con el doctor, le dije que mi idea era no operarme. No sabía si tenía las ganas de pasar la recuperación

Hablé con Fernando por el tema de las lesiones. Todavía no tengo claro mi futuro, veré qué decisión tomo", aclaró. En cuanto al equipo, el ex Rosario Central, no escatimó en elogios: "Uno tiene la tranquilidad de tener un grupo excepcional

Después de los golpes injustos que tuvo, es admirable la capacidad de reponerse y tener esta chance que está muy latente. Ellos saben lo que nos jugamos". "Desde hace mucho tiempo pensamos que teníamos que ganar la totalidad de los partidos para tener chances. Esto es paso a paso, hoy tenemos que ganar como sea y después la responsabilidad la tendrán ellos", añadió. Por último, el futbolista, que es confeso hincha de Central, sorprendió con una respuesta sobre el triunfo de Newell s sobre Boca por 2-0, que le da chances a la Academia para el título: "En 33 años nunca había gritado goles de ellos, esta vez los festejé

Fue un resultado que nos sirvió mucho para tener esta posibilidad". LG/AMR NA